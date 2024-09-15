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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - Спартак Тр
Кошице - Спартак Тр: обзор матча 15 сентября 2024
Кошице
15.09.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Спартак Тр
43'
D. Gallovic
5'
Л. Штетина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кошице - Спартак Тр
90'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Э. Даниэль
Замена
D. Takac
️️️️
D. Gallovic
81'
77'
Замена
Р. Пич
️️️️
P. Azango
Замена
Л. Сантуш
️️️️
J. Jakubko
72'
70'
Замена
К. Офори
️️️️
М. Кратохвил
67'
Желтая карточка
М. Кратохвил
53'
Желтая карточка
R. Jureskin
Желтая карточка
D. Gallovic
52'
Желтая карточка
J. Jakubko
51'
45'
Желтая карточка
Р. Прохазка
ГОЛ! 1:1!
D. Gallovic
Пас отдал
G. Niarchos
43'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штетина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
(К)
ЦЗ
21
Daniel Magda
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
7
Giannis Niarchos
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
3
Roko Jureskin
ЦП
6
Роман Прохазка
(К)
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
20
Ян Кривяк
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
16
Hugo Ahl
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
4-1-5
31
5
24
Кружляк
21
21
Фабиш
8
90
55
Медведь
23
25
7
3-1-3-1-2
23
Фрелих
4
Холик
13
2
Штетина
80
Зеликович
3
6
Прохазка
27
Кратохвил
23
Даниэль
11
57
Дуриш
5
77
Сантуш
77
Сантуш
5
8
17
17
8
23
Даниэль
52
Сабо
52
Сабо
23
Даниэль
27
Кратохвил
97
Офори
97
Офори
27
Кратохвил
11
7
Пич
7
Пич
11
Остались в запасе
Кошице
Спартак Тр
22
Matúš Kira
ВР
20
Ян Кривяк
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
16
Hugo Ahl
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
20
Ян Кривяк
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
16
Hugo Ahl
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Кошице - Спартак Тр
2
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
15
11
Количество передач
390
320
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Marian Ruc, Slovakia
Стадион:
Футбольная арена Кошице
Новости команд
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