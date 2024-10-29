Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Ружомберок
Жилина - Ружомберок: обзор матча 29 октября 2024
Жилина
29.10.2024, вторник, 20:00
Словакия. Найк Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ружомберок
8'
И. Биле
48'
П. Пекарик
69'
И. Биле
58'
Я. Гладик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жилина - Ружомберок
87'
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
А. Селецки
87'
Замена
T. Mudry
️️️️
S. Lavrinčík
Замена
P. Ilko
️️️️
A. Kapralik
72'
Замена
S. Kopásek
️️️️
K. Bari
72'
ГОЛ! 3:1!
И. Биле
Пас отдал
М. Сауэр
69'
Желтая карточка
Д. Дуриш
61'
61'
Замена
M. Chrien
️️️️
D. Huf
61'
Замена
M. Boďa
️️️️
A. Tučný
58'
ГОЛ! 2:1!
Я. Гладик
Пас отдал
М. Малы
ГОЛ! 2:0!
П. Пекарик
Пас отдал
A. Kapralik
48'
46'
Замена
Я. Гладик
️️️️
M. Kelemen
37'
Желтая карточка
S. Lavrinčík
Желтая карточка
И. Биле
36'
ГОЛ! 1:0!
И. Биле
Пас отдал
М. Сауэр
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
21
Марио Сауэр
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
4
Oliver Luterán
(К)
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
19
Martin Gomola
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
3
J. Maslo
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
4-3-1-2
30
15
Губочан
25
20
22
Пекарик
21
Сауэр
11
29
Биле
29
Дуриш
20
66
Кацер
3-4-3
34
32
Габриэль
33
Малы
28
Селецки
4
17
10
16
9
17
26
20
39
39
20
20
16
16
20
28
Селецки
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
28
Селецки
9
9
9
9
26
14
Гладик
14
Гладик
26
17
6
6
17
17
30
30
17
Остались в запасе
Жилина
Ружомберок
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
35
Branislav Sokol
ВР
19
Martin Gomola
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
19
Martin Gomola
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Жилина - Ружомберок
2
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
18
10
Офсайды
1
0
Количество передач
425
334
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Стадион:
Stadion MSK Zilina, Zilina
Новости команд
Все
Жилина
Ружомберок
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+