Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Духаиль - Аль-Гарафа
Аль-Духаиль - Аль-Гарафа: обзор матча 27 октября 2024
Аль-Духаиль
27.10.2024, воскресенье, 20:30
Катар. Лига звезд, 8 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Гарафа
55'
М. Олунга
87'
М. Мунтари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Духаиль - Аль-Гарафа
Замена
И. Мохаммед
️️️️
А. Али
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Мунтари
81'
Замена
М. Мунтари
️️️️
А. Аль-Ганехи
74'
Замена
H. Ismail
️️️️
A. Surag
Замена
К. Будиаф
️️️️
Э. Жуниор
69'
61'
Замена
R. Boussafi
️️️️
Ф. Коман
ГОЛ! 1:0!
М. Олунга
Пас отдал
А. Али
55'
Желтая карточка
М. Олунга
34'
Желтая карточка
А. Али
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
22
Ибраима Бамба
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
18
Луис Альберто
АП
14
Майкл Олунга
ЦФ
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
2
A. Yousif
ЦЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Аль-Духаиль
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ahmed El Sayed
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Аль-Гарафа
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Закария
3
Ахмед
5
аль-Рави
4
Вериссимо
8
Жуниор
27
Диалло
22
Бамба
27
Бурижо
18
Альберто
11
Али
14
Олунга
4-2-1-2
1
6
4
2
11
29
8
Браими
22
Аль-Ганехи
17
Коман
13
Хоселу
8
Жуниор
12
Будиаф
12
Будиаф
8
Жуниор
11
Али
77
Мохаммед
77
Мохаммед
11
Али
11
12
12
11
22
Аль-Ганехи
25
Мунтари
25
Мунтари
22
Аль-Ганехи
17
Коман
17
17
17
Коман
Остались в запасе
Аль-Духаиль
Аль-Гарафа
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ahmed El Sayed
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
Остались в запасе
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ahmed El Sayed
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Остались в запасе
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Духаиль - Аль-Гарафа
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
6
Офсайды
2
1
Количество передач
568
446
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Новости команд
Все
Аль-Духаиль
Аль-Гарафа
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
«Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
15 февраля
«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026
10 февраля
Лидер чемпионата Катара подписал парня Люси Чеботиной, игравшего в РПЛ
11 января
9
«Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
15 февраля
«Трактор» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.75
2025.12.21 08:48
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
«Аль-Вахда» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.10.19 08:31
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
2025.09.28 19:06
4
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026
10 февраля
Лидер чемпионата Катара подписал парня Люси Чеботиной, игравшего в РПЛ
11 января
9
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+