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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Ахли - Аль-Духаиль
Аль-Ахли - Аль-Духаиль: обзор матча 19 октября 2024
Аль-Ахли
19.10.2024, суббота, 19:30
Катар. Лига звезд, 7 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Духаиль
42'
М. Олунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Ахли - Аль-Духаиль
90'
+3
Желтая карточка
А. Али
90'
Желтая карточка
И. Диалло
90'
Замена
A. Alahrak
️️️️
Э. Жуниор
83'
Замена
Х. Ахмед
️️️️
С. Аль-Брейк
81'
Желтая карточка
Э. Жуниор
80'
Замена
И. Мохаммед
️️️️
М. Олунга
74'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Олунга
Пас отдал
Э. Жуниор
Желтая карточка
С. Янсане
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
35
Marwan Badredlin
(К)
ВР
16
Robin Tihi
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Bahaa Ellethy
ЦП
33
Driss Fettouhi
ЦП
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
9
Секу Янсане
ЦФ
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
18
Луис Альберто
АП
14
Майкл Олунга
ЦФ
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Ахли
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
1
Yazan Naim
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
12
Ahmad Sebaie
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Аль-Духаиль
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ahmed El Sayed
ЦП
17
A. Alahrak
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
2-1-3-1-2
35
16
3
Митрович
8
Думбия
6
33
17
7
Дракслер
32
9
Янсане
4-2-1-1-2
1
Закария
5
аль-Рави
4
Вериссимо
8
Жуниор
18
Аль-Брейк
22
Бамба
27
Диалло
27
Бурижо
18
Альберто
11
Али
14
Олунга
10
Экспозито
10
Экспозито
18
Аль-Брейк
3
Ахмед
3
Ахмед
18
Аль-Брейк
8
Жуниор
17
17
8
Жуниор
14
Олунга
77
Мохаммед
77
Мохаммед
14
Олунга
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Духаиль
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
1
Yazan Naim
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
12
Ahmad Sebaie
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ahmed El Sayed
ЦП
25
Mubark Shanan
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
1
Yazan Naim
ВР
13
Mohamed Lengliz
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
12
Ahmad Sebaie
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
38
Yass Ali Jeera
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Остались в запасе
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ahmed El Sayed
ЦП
25
Mubark Shanan
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Духаиль
1
4
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
17
Офсайды
2
1
Количество передач
534
445
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Гарафа
2 : 2
22.10.2026
Аль-Ахли
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
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