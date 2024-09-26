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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Араби - Аль-Райян
Аль-Араби - Аль-Райян: обзор матча 26 сентября 2024
Аль-Араби
26.09.2024, четверг, 18:00
Катар. Лига звезд, 6 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Райян
61'
Ю. Мсакни
85'
М. Верратти
16'
А. Бенчарки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Араби - Аль-Райян
Желтая карточка
М. Верратти
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Верратти
Пас отдал
Родри
85'
80'
Желтая карточка
А. Амару
76'
Замена
А. Аль-Рави
️️️️
Трезеге
66'
Замена
R. Tabata
️️️️
Г. Перейра
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мсакни
61'
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
Х. Алаа Алдин
46'
45'
+5
Желтая карточка
А. Абдулазиз
45'
+2
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
С. Вассим Кеддари
44'
32'
Замена
A. Al Minhali
️️️️
А. Ахмед
Желтая карточка
А. Фати
24'
Красная карточка
А. Аль-Аелдин
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Бенчарки
Пас отдал
А. Абдулазиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Араби
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
30
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Abdullah Marafee
(К)
ЦП
6
Luiz Junior
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Ахмед Фати
ЦП
10
Родри
АП
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
4
Жульен де Сар
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
12
Murad Naji
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
17
Ашраф Бенчарки
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Аль-Араби
6
Мохамед Саид
ВР
57
Махмуд Абунада
ВР
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
40
Юссеф Мсакни
ЦП
34
João Pedro
ЦП
4
Abdulrahman Anad
ЦП
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
19
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
3-4-3
31
22
Диалло
8
Абдусаллам
5
Кеддари
21
6
Верратти
8
Фати
6
90
Алаа Алдин
10
Родри
30
Аль-Аелдин
2-4-3-1
23
5
Гарсия
13
Амару
6
Абдулазиз
3
Ахмед
12
4
де Сар
11
Перейра
10
Гедес
7
Трезеге
17
Бенчарки
90
Алаа Алдин
40
Мсакни
40
Мсакни
90
Алаа Алдин
3
Ахмед
12
12
3
Ахмед
11
Перейра
7
7
11
Перейра
7
Трезеге
19
Аль-Рави
19
Аль-Рави
7
Трезеге
Остались в запасе
Аль-Араби
Аль-Райян
6
Мохамед Саид
ВР
57
Махмуд Абунада
ВР
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
4
Abdulrahman Anad
ЦП
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
6
Мохамед Саид
ВР
57
Махмуд Абунада
ВР
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
4
Abdulrahman Anad
ЦП
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Остались в запасе
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Аль-Араби - Аль-Райян
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
16
Офсайды
2
3
Количество передач
435
482
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
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