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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Динамо Дрезден
Зандхаузен - Динамо Дрезден: обзор матча 30 ноября 2024
Зандхаузен
30.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 16 тур
2 : 4
Завершен
Динамо Дрезден
24'
D. Baumann
41'
D. Otto
29'
C. Daferner
53'
C. Daferner
59'
V. Sapina
61'
J. Oehmichen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Динамо Дрезден
Желтая карточка
T. Königsmann
90'
+5
90'
+5
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
J. Lemmer
90'
Замена
T. Kaspar Berger
️️️️
J. Oehmichen
Красная карточка
Б. Халими
89'
Замена
C. Ehlich
️️️️
J. Carls
83'
Замена
N. Kreuzer
️️️️
С. Штольце
83'
Желтая карточка
J. Lewald
79'
Желтая карточка
E. Iwe
77'
76'
Замена
R. Meißner
️️️️
D. Kubatta
76'
Замена
S. Kutschke
️️️️
C. Daferner
73'
Желтая карточка
J. Oehmichen
Замена
E. Iwe
️️️️
L. Wolf
66'
61'
ГОЛ! 2:4!
J. Oehmichen
59'
ГОЛ! 2:3!
V. Sapina
Пас отдал
S. Risch
Замена
П. Грайль
️️️️
A. Mühling
57'
53'
ГОЛ! 2:2!
C. Daferner
Пас отдал
N. Hauptmann
45'
+2
Желтая карточка
J. Sterner
ГОЛ! 2:1!
D. Otto
Пас отдал
J. Lorch
41'
40'
Желтая карточка
V. Sapina
29'
ГОЛ! 1:1!
C. Daferner
ГОЛ! 1:0!
D. Baumann
Пас отдал
J. Lewald
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
26
Jakob Lewald
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
8
Alexander Fuchs
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
30
Dominic Baumann
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
14
David Kubatta
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
25
Jonas Oehmichen
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Динамо Дрезден
15
Dennis Duah
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
30
Stefan Kutschke
ЦП
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
1-4-1-5
26
6
11
Халими
21
8
22
Штольце
22
10
26
15
30
3-2-5
1
14
29
28
25
10
33
8
41
27
32
22
Штольце
16
16
22
Штольце
26
3
3
26
21
14
14
21
15
18
Грайль
18
Грайль
15
10
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
10
33
30
30
33
25
27
27
25
14
11
11
14
Остались в запасе
Зандхаузен
Динамо Дрезден
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
15
Dennis Duah
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Остались в запасе
15
Dennis Duah
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Зандхаузен - Динамо Дрезден
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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