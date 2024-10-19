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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Энерги - Зандхаузен
Энерги - Зандхаузен: обзор матча 19 октября 2024
Энерги
19.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Зандхаузен
39'
M. Krauss
71'
E. Iwe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Зандхаузен
90'
+5
Желтая карточка
N. Kreuzer
85'
Замена
L. Wolf
️️️️
Б. Халими
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Y. Möker
82'
71'
ГОЛ! 1:1!
E. Iwe
70'
Замена
N. Kreuzer
️️️️
С. Штольце
69'
Замена
П. Грайль
️️️️
A. Mühling
Замена
M. Pronichev
️️️️
M. Krauss
66'
55'
Желтая карточка
С. Штольце
54'
Замена
R. Meier
️️️️
D. Otto
45'
+3
Желтая карточка
Б. Халими
Желтая карточка
M. Krauss
42'
ГОЛ! 1:0!
M. Krauss
Пас отдал
T. Thiele
39'
Желтая карточка
D. Pelivan
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
5
Dominik Pelivan
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Зандхаузен
21
Marco Schikora
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
22
Timo Königsmann
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Niko Bretschneider
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
26
Jonas Carls
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
2-2-5
40
19
20
21
5
35
7
28
Копадо
10
27
3-2-1-5
21
26
3
6
11
Халими
22
Штольце
22
15
10
30
7
21
6
Хофманн
6
Хофманн
21
35
42
42
35
22
Штольце
16
16
22
Штольце
11
Халими
21
21
11
Халими
15
18
Грайль
18
Грайль
15
10
13
13
10
Остались в запасе
Энерги
Зандхаузен
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Niko Bretschneider
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Niko Bretschneider
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Энерги - Зандхаузен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Главный судья:
Martin Speckner, Germany
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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