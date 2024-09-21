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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Веен - Зандхаузен
Веен - Зандхаузен: обзор матча 21 сентября 2024
Веен
21.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Зандхаузен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Зандхаузен
Замена
E. Taffertshofer
️️️️
О. Киомурцоглу
66'
65'
Замена
D. Otto
️️️️
E. Iwe
65'
Замена
R. Meier
️️️️
A. Mühling
Желтая карточка
Н. Бацнер
51'
50'
Желтая карточка
П. Грайль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
7
Ivan Franjić
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Зандхаузен
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
21
Marco Schikora
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
22
Себастьян Штольце
ПВ
30
Dominic Baumann
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
Веен
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Amin Farouk
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
10
D. Otto
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
3-1-2-1-4
17
Карстенс
33
Лукенедер
9
Гоппел
14
Киомурцоглу
11
7
25
Бацнер
16
28
16
4
3-3-2-3
26
3
21
6
14
21
22
Штольце
18
Грайль
15
22
30
14
Киомурцоглу
23
23
14
Киомурцоглу
14
10
10
14
15
13
13
15
Остались в запасе
Веен
Зандхаузен
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Amin Farouk
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Остались в запасе
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Amin Farouk
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Веен - Зандхаузен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Бахер
(Мюнхен)
Стадион:
Брита-Арена
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