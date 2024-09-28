Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - МТК
Дебрецен - МТК: обзор матча 28 сентября 2024
Дебрецен
28.09.2024, суббота, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
2 : 3
Завершен
МТК
33'
M. Jurina
59'
I. Bognár
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - МТК
83'
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
M. Jurina
Желтая карточка
Б. Домингес
82'
73'
Желтая карточка
T. KÃ¡dÃ¡r
59'
ГОЛ! 0:2!
I. Bognár
Пас отдал
М. Косновски
Замена
Б. Домингес
️️️️
V. Botond
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
M. Jurina
Пас отдал
I. Bognár
Желтая карточка
А. Стойкович
26'
Замена
В. Брага
️️️️
Н. Джурасек
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
30
Невен Джурасек
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
10
István Bognár
ЦП
9
Rajmund Molnár
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
Дебрецен
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
25
Gergő Kocsis
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
2-1-2-5
16
Медьери
14
Дрешкович
32
Пеллумби
30
Джурасек
94
Лагатор
22
77
Барань
10
19
21
2
Стойкович
2-3-5
1
Демжен
4
Бериашвили
25
6
Ката
18
Косновски
10
9
2
88
3
11
30
Джурасек
16
Брага
16
Брага
30
Джурасек
22
19
Домингес
19
Домингес
22
11
18
18
11
Остались в запасе
Дебрецен
МТК
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
25
Gergő Kocsis
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
77
Márk Szécsi
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Остались в запасе
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
25
Gergő Kocsis
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
77
Márk Szécsi
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Дебрецен - МТК
2
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
11
Офсайды
1
0
Количество передач
365
472
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Новости команд
Все
Дебрецен
МТК
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+