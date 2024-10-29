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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Родез
Бастия - Родез: обзор матча 29 октября 2024
Бастия
29.10.2024, вторник, 22:30
Франция. Лига 2, 11 тур
2 : 2
Завершен
Родез
16'
L. Cisse
51'
C. Rodrigues
29'
В. Таиби
37'
Т. Нкада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Родез
Желтая карточка
C. Vincent
90'
+2
89'
Желтая карточка
С. Мамбо
79'
Замена
И. Бальде
️️️️
Т. Нкада
Замена
F. Tomi
️️️️
C. Rodrigues
79'
79'
Замена
T. Bentayeb
️️️️
Д. Жан
72'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
В. Юнусса
Замена
A. Roncaglia
️️️️
T. Ducrocq
71'
Замена
A. Boutrah
️️️️
Л. Трамони
71'
Желтая карточка
J. Janneh
68'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
T. Meynadier
63'
Замена
C. Vincent
️️️️
J. Maggiotti
63'
ГОЛ! 2:2!
C. Rodrigues
Пас отдал
Л. Трамони
51'
37'
ГОЛ! 1:2!
Т. Нкада
Пас отдал
Д. Жан
29'
ГОЛ! 1:1!
В. Таиби
Пас отдал
А. Абдалла
ГОЛ! 1:0!
L. Cisse
Пас отдал
T. Ducrocq
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
28
Gustave Akueson
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
3
Juan Guevara
ЦФ
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
24
Loni Quenabio
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
2
E. Vandenabeele
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Бастия
16
Anthony Maisonnial
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
7
Christophe Vincent
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-5-1-1
30
Пласид
28
22
17
11
5
25
66
9
21
Трамони
3
3-1-1-2-3
77
М'Паси
24
4
Мамбо
11
23
Юнусса
8
Кадиу
8
Таиби
7
Жан
23
Нкада
97
Абдалла
2
25
4
4
25
5
7
7
5
9
9
9
9
21
Трамони
10
10
21
Трамони
22
4
Бонерт
4
Бонерт
22
23
Юнусса
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
23
Юнусса
23
Нкада
18
Бальде
18
Бальде
23
Нкада
7
Жан
21
21
7
Жан
Остались в запасе
Бастия
Родез
16
Anthony Maisonnial
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Anthony Maisonnial
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Бастия - Родез
2
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
18
Офсайды
0
2
Количество передач
415
277
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
64
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
Новости команд
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