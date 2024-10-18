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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Клермон
Бастия - Клермон: обзор матча 18 октября 2024
Бастия
18.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 9 тур
0 : 0
Завершен
Клермон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Клермон
90'
+4
Желтая карточка
M. Bassouamina
90'
+2
Вторая желтая
Х. Кейта
Замена
F. Tomi
️️️️
T. Meynadier
90'
+2
86'
Желтая карточка
Х. Кейта
Желтая карточка
Z. Ariss
81'
77'
Замена
M. Douane
️️️️
M. Baaloudj
Замена
C. Rodrigues
️️️️
J. Maggiotti
72'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
Д. Тавареш
72'
Желтая карточка
G. Akueson
65'
58'
Замена
Й. Гастьен
️️️️
A. Ackra
51'
Желтая карточка
A. Ackra
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
28
Gustave Akueson
ЦЗ
25
Tom Ducrocq
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
44
Allan Ackra
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
10
M. Baaloudj
ЦФ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
13
Loic Etoga
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Клермон
25
Тео Борне
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
11
Maidine Douane
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
3-2-5
30
Пласид
22
17
28
42
Тавареш
4
5
7
10
11
25
3-1-3-3
30
3
Да Силва
20
22
Диалло
6
Маньин
8
Кейта
10
44
17
10
18
Дьедиу
22
9
9
22
5
9
9
5
42
Тавареш
4
Бонерт
4
Бонерт
42
Тавареш
44
25
Гастьен
25
Гастьен
44
10
11
11
10
Остались в запасе
Бастия
Клермон
23
Julien Fabri
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
13
Loic Etoga
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
25
Тео Борне
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
77
Ядали Диаби
АП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
13
Loic Etoga
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
77
Ядали Диаби
АП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Бастия - Клермон
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
7
12
Количество передач
483
336
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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