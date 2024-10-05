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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Метц - Амьен
Метц - Амьен: обзор матча 05 октября 2024
Метц
05.10.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 8 тур
3 : 2
Завершен
Амьен
15'
Г. Эйн
21'
Ш. Сабали
43'
Г. Эйн
45+2'
A. Leautey
76'
K. Kaiboue
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Амьен
Желтая карточка
И. Сане
90'
+3
90'
+2
Замена
E. Dao
️️️️
Н. Кандиль
Замена
М. Колен
️️️️
К. Куао
90'
+2
87'
Замена
A. Chibozo
️️️️
O. Gene
Замена
С. Элисор
️️️️
А. Джаллоу
86'
Замена
И. Сане
️️️️
Ш. Сабали
86'
85'
Желтая карточка
Р. Лутин
76'
ГОЛ! 3:2!
K. Kaiboue
Пас отдал
С. Корчиа
Замена
J. N'Duquidi
️️️️
Б. Стамбули
74'
56'
Желтая карточка
С. Корчиа
Желтая карточка
Г. Эйн
49'
46'
Замена
K. Kaiboue
️️️️
Ф. Бойя
46'
Замена
Р. Лутин
️️️️
М. Джауаб
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
A. Leautey
Пас отдал
Л. Мафута
ГОЛ! 3:0!
Г. Эйн
Пас отдал
Б. Стамбули
43'
Желтая карточка
К. Куао
29'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Сабали
21'
ГОЛ! 1:0!
Г. Эйн
Пас отдал
Ф. Канде
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
(К)
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Метц
61
Pape Sy
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
22
Kylian Kaiboue
ЦП
45
Ibrahim Fofana
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
22
Elyess Dao
ЦФ
17
Ange Chibozo
ЦФ
4-1-3-2
90
Окиджа
5
Канде
72
Сане
8
Траоре
52
Куао
21
Стамбули
30
Джаллоу
8
Деменге
7
Сабали
19
Диалло
7
Эйн
4-1-2-1-2
1
Гютне
14
Корчиа
21
23
Джауаб
21
Вита
2
Фофана
34
Бойя
30
70
Кандиль
50
14
Мафута
52
Куао
2
Колен
2
Колен
52
Куао
21
Стамбули
15
15
21
Стамбули
7
Сабали
7
Сане
7
Сане
7
Сабали
30
Джаллоу
22
Элисор
22
Элисор
30
Джаллоу
34
Бойя
22
22
34
Бойя
23
Джауаб
93
Лутин
93
Лутин
23
Джауаб
70
Кандиль
22
22
70
Кандиль
30
17
17
30
Остались в запасе
Метц
Амьен
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Метц - Амьен
3
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
587
427
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Сен-Симфорьен
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