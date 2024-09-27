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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Родез
Амьен - Родез: обзор матча 27 сентября 2024
Амьен
27.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 7 тур
2 : 1
Завершен
Родез
71'
Л. Мафута (П)
83'
Л. Мафута (П)
30'
Т. Нкада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Родез
90'
+7
Красная карточка
А. Нгуямса
Желтая карточка
С. Корчиа
90'
+6
Желтая карточка
I. Fofana
90'
+2
Замена
I. Fofana
️️️️
O. Gene
89'
86'
Замена
T. Bentayeb
️️️️
Д. Мазу-Сако
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Мафута
83'
81'
Замена
Д. Жан
️️️️
И. Бальде
72'
Замена
А. Абдалла
️️️️
M. Bouchouari
72'
Замена
М. Ачи
️️️️
В. Юнусса
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Мафута
71'
70'
Желтая карточка
Л. М'Паси
Замена
С. Корчиа
️️️️
Р. Лутин
60'
Замена
О. Урогиде
️️️️
S. Bakayoko
60'
Замена
K. Kaiboue
️️️️
Ф. Бойя
60'
54'
Желтая карточка
В. Юнусса
30'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нкада
Пас отдал
И. Бальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
93
Райан Лутин
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
24
Loni Quenabio
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
25
Nolan Galves
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
35
Louis Moussier
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Аким Абдалла
ЦФ
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гютне
21
Вита
23
Джауаб
21
2
Фофана
93
Лутин
30
34
Бойя
70
Кандиль
50
14
Мафута
4-1-2-3
77
М'Паси
4
Мамбо
25
11
24
23
Юнусса
8
Кадиу
49
Мазу-Сако
2
18
Бальде
23
Нкада
21
3
Урогиде
3
Урогиде
21
93
Лутин
14
Корчиа
14
Корчиа
93
Лутин
30
45
45
30
34
Бойя
22
22
34
Бойя
23
Юнусса
11
Ачи
11
Ачи
23
Юнусса
18
Бальде
7
Жан
7
Жан
18
Бальде
11
97
Абдалла
97
Абдалла
11
49
Мазу-Сако
21
21
49
Мазу-Сако
Остались в запасе
Амьен
Родез
16
Alexis Sauvage
ВР
35
Louis Moussier
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
30
Enzo Crombez
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
35
Louis Moussier
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Амьен - Родез
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
20
Офсайды
2
0
Количество передач
462
284
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Robin Chapapria, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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