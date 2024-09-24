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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Бастия
Дюнкерк - Бастия: обзор матча 24 сентября 2024
Дюнкерк
24.09.2024, вторник, 21:30
Франция. Лига 2, 6 тур
2 : 1
Завершен
Бастия
65'
Y. Bammou (П)
83'
A. Sekongo
36'
A. Boutrah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Бастия
87'
Замена
T. Meynadier
️️️️
Ф. Бонерт
ГОЛ! 2:1!
A. Sekongo
Пас отдал
К. Теян
83'
Замена
К. Теян
️️️️
Y. Bammou
83'
Замена
A. Sekongo
️️️️
E. Bardeli
77'
Замена
Б. Юссуф
️️️️
Ф. Абнер
77'
75'
Замена
Л. Трамони
️️️️
F. Tomi
75'
Замена
J. Janneh
️️️️
L. Etoga
Замена
Г. Курте
️️️️
М. Ривера
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Y. Bammou
65'
63'
Замена
L. Cisse
️️️️
C. Rodrigues
63'
Замена
C. Vincent
️️️️
J. Maggiotti
60'
Желтая карточка
L. Etoga
Замена
У. Рагубер
️️️️
Д. Кейруш
46'
44'
Желтая карточка
J. Guevara
36'
ГОЛ! 0:1!
A. Boutrah
Пас отдал
L. Etoga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
28
Gustave Akueson
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
5
Julien Maggiotti
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
13
Loic Etoga
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
3
Juan Guevara
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Дюнкерк
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
42
Anto Sekongo
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
11
Lamine Cisse
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
4-1-1-2-2
24
Жауэн
2
23
Сассо
5
Кейруш
26
Санганте
30
Абнер
18
15
Скитта
7
Ривера
19
80
Яссин
2-5-1-2
30
Пласид
28
17
25
9
10
9
13
5
4
Бонерт
3
30
Абнер
17
Юссуф
17
Юссуф
30
Абнер
18
42
42
18
5
Кейруш
8
Рагубер
8
Рагубер
5
Кейруш
7
Ривера
18
Курте
18
Курте
7
Ривера
19
30
Теян
30
Теян
19
4
Бонерт
22
22
4
Бонерт
9
11
11
9
13
66
66
13
5
7
7
5
9
21
Трамони
21
Трамони
9
Остались в запасе
Дюнкерк
Бастия
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
Остались в запасе
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Дюнкерк - Бастия
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
16
Офсайды
2
10
Количество передач
413
343
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Бастия
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9 августа
12
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17 июня
8
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25 мая
2
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12
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