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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Дендер
Генк - Дендер: обзор матча 22 сентября 2024
Генк
22.09.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Дендер
23'
Т. Арокодаре
53'
К. Бонсу Баа
76'
П. Грошовски
83'
Х. О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Дендер
Замена
К. Нкуба
️️️️
З. Эль Уахди
87'
84'
Замена
L. Hens
️️️️
К. Фила
ГОЛ! 4:0!
Х. О
83'
Замена
I. Sory Bangoura
️️️️
Б. Хейнен
81'
ГОЛ! 3:0!
П. Грошовски
76'
Замена
П. Грошовски
️️️️
К. Карецас
75'
Замена
Й. Сор
️️️️
Я. Стекерс
75'
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
74'
71'
Замена
Д. Грнчар
️️️️
G. Ruyssen
68'
Желтая карточка
G. Ruyssen
60'
Замена
М. Берте
️️️️
Д. Соладио
60'
Замена
D. Acquah
️️️️
Р. Квет
59'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
М. Вилтард
55'
Желтая карточка
K. Cools
ГОЛ! 2:0!
К. Бонсу Баа
Пас отдал
К. Карецас
53'
ГОЛ! 1:0!
Т. Арокодаре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
19
Константинос Карецас
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
22
Gilles Ruyssen
(К)
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
90
Джорди Соладио
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Дендер
30
Гийом Дитш
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Lennard Hens
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
90
Мохамед Берте
ПВ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
4-1-3-1-1
1
ван Кромбрадж
18
Кайембе
15
Садик
46
Куэста
7
Эль Уахди
24
Саттльбергер
19
Карецас
8
Хейнен
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
99
Арокодаре
4-1-2-1-2
13
4
Фила
21
7
Гонсалвес
22
16
Квет
24
Вилтард
18
77
Нсимба
88
Ферраро
90
Соладио
8
Хейнен
21
21
8
Хейнен
19
Карецас
17
Грошовски
17
Грошовски
19
Карецас
7
Эль Уахди
27
Нкуба
27
Нкуба
7
Эль Уахди
14
Стекерс
11
Сор
11
Сор
14
Стекерс
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
16
Квет
23
23
16
Квет
4
Фила
10
10
4
Фила
22
20
Грнчар
20
Грнчар
22
24
Вилтард
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
24
Вилтард
90
Соладио
90
Берте
90
Берте
90
Соладио
Остались в запасе
Генк
Дендер
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
30
Гийом Дитш
ВР
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Генк - Дендер
2
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
7
Офсайды
1
4
Количество передач
605
361
Сейвы
2
9
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.36
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
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