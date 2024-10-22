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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Колчестер Юнайтед
Честерфилд - Колчестер Юнайтед: обзор матча 22 октября 2024
Честерфилд
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
64'
У. Григг
6'
J. Payne
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Колчестер Юнайтед
Желтая карточка
A. Dobra
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Л. Тэйлор
Желтая карточка
D. Oldaker
90'
+6
Замена
M. Jacobs
️️️️
Д. Маркандай
88'
Замена
П. Мэдден
️️️️
У. Григг
80'
80'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
O. Thorn
80'
Замена
M. Egbo
️️️️
J. McDonnell
76'
Замена
Г. Андерсон
️️️️
Д. Гордон
75'
Желтая карточка
J. Payne
Замена
L. Mandeville
️️️️
В. Дэйли-Кэмпбелл
67'
Замена
R. Colclough
️️️️
J. Berry
67'
ГОЛ! 1:1!
У. Григг
Пас отдал
D. Oldaker
64'
11'
Желтая карточка
B. Goodliffe
6'
ГОЛ! 0:1!
J. Payne
Пас отдал
O. Thorn
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
28
James Berry
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Jack Payne
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
18
Jamie McDonnell
ЦП
14
Том Хоппер
(К)
ЦФ
27
Oscar Thorn
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Честерфилд
37
Ashton Rinaldo
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
16
Артур Рид
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
4-3-1-2
31
Томпсон
19
Гордон
4
Нэйлор
24
20
Дэйли-Кэмпбелл
28
Бэнкс
14
44
24
Маркандай
28
Григг
28
4-3-3
1
Мейси
2
Хант
6
Доннелли
5
3
Яндоло
10
30
Вудъярд
18
11
Гордон
27
14
Хоппер
24
Маркандай
17
17
24
Маркандай
28
Григг
41
Мэдден
41
Мэдден
28
Григг
28
11
11
28
20
Дэйли-Кэмпбелл
7
7
20
Дэйли-Кэмпбелл
11
Гордон
7
Андерсон
7
Андерсон
11
Гордон
27
33
Тэйлор
33
Тэйлор
27
18
18
18
18
Остались в запасе
Честерфилд
Колчестер Юнайтед
37
Ashton Rinaldo
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
17
Armando Dobra
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
16
Артур Рид
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
37
Ashton Rinaldo
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
17
Armando Dobra
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
16
Артур Рид
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Честерфилд - Колчестер Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
17
0
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
693
217
Сейвы
0
8
Точность передач %
89
61
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
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Колчестер Юнайтед
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
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6
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5
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2019.10.30 00:35
1
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