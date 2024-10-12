Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Порт Вейл
Милтон Кинс Донс - Порт Вейл: обзор матча 12 октября 2024
Милтон Кинс Донс
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Порт Вейл
77'
А. Хакфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Порт Вейл
90'
+3
Желтая карточка
Д. Стокли
89'
Желтая карточка
R. Richards
88'
Замена
Д. Лоу
️️️️
R. Croasdale
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Хакфорд
Пас отдал
Д. Шоррок
74'
Замена
R. Richards
️️️️
Р. Кертис
Желтая карточка
L. Maguire
70'
67'
Замена
А. Хакфорд
️️️️
Л. Толай
67'
Замена
Т. Санг
️️️️
B. Cover
Замена
E. Harrison
️️️️
T. Leigh
67'
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Уайт
59'
36'
Желтая карточка
Д. Дебра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Дин Левингтон
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
28
Brandon Cover
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
5
Connor Hall
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
23
Итан Числетт
АП
31
Rico Richards
ЦФ
99
Ruari Paton
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
4-4-2
38
МакГилл
5
Такер
5
6
Оффорд
4
23
8
Гилби
24
4
Келли
10
Уайт
24
Лемоней-Эванс
2-3-1-4
1
Рипли
15
Дебра
44
28
8
Гэррити
11
Кертис
7
Шоррок
18
9
Толай
9
Стокли
5
10
Уайт
25
Хоган
25
Хоган
10
Уайт
24
19
19
24
18
16
Лоу
16
Лоу
18
28
10
Санг
10
Санг
28
11
Кертис
31
31
11
Кертис
9
Толай
29
Хакфорд
29
Хакфорд
9
Толай
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Порт Вейл
1
Craig MacGillivray
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Бен Амос
ВР
23
Итан Числетт
АП
99
Ruari Paton
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
1
Craig MacGillivray
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Итан Числетт
АП
99
Ruari Paton
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Порт Вейл
1
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
14
Офсайды
3
1
Количество передач
518
302
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Порт Вейл
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+