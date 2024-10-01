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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Порт Вейл - Колчестер Юнайтед
Порт Вейл - Колчестер Юнайтед: обзор матча 01 октября 2024
Порт Вейл
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
56'
Д. Дебра
90'
С. Товид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Колчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
M. Egbo
90'
ГОЛ! 1:1!
С. Товид
86'
Желтая карточка
Т. Фланаган
Замена
Л. Толай
️️️️
И. Числетт
78'
75'
Замена
Д. Гордон
️️️️
Т. Хоппер
67'
Замена
M. Egbo
️️️️
Р. Хант
63'
Замена
J. Payne
️️️️
А. Вудъярд
63'
Замена
J. McDonnell
️️️️
Э. Скалли
63'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
А. Доннелли
Желтая карточка
К. Джон
62'
60'
Желтая карточка
А. Вудъярд
ГОЛ! 1:0!
Д. Дебра
Пас отдал
И. Числетт
56'
Замена
Д. Дебра
️️️️
B. Heneghan
46'
Замена
R. Richards
️️️️
Т. Санг
46'
Замена
Р. Кертис
️️️️
А. Хакфорд
46'
Желтая карточка
B. Heneghan
44'
34'
Желтая карточка
А. Рид
Замена
R. Croasdale
️️️️
G. Byers
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
10
Том Санг
ОП
28
Brandon Cover
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
7
George Byers
ЦП
23
Итан Числетт
АП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
34
Самсон Товид
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
31
Rico Richards
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
99
Ruari Paton
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
18
Jamie McDonnell
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Рипли
44
2
Джон
10
Санг
28
8
Гэррити
7
23
Числетт
5
9
Стокли
29
Хакфорд
3-2-2-1-2
1
Мейси
3
Яндоло
4
6
Фланаган
2
Хант
6
Доннелли
16
Рид
30
Вудъярд
25
Скалли
14
Хоппер
34
Товид
44
15
Дебра
15
Дебра
44
29
Хакфорд
11
Кертис
11
Кертис
29
Хакфорд
10
Санг
31
31
10
Санг
7
18
18
7
23
Числетт
9
Толай
9
Толай
23
Числетт
30
Вудъярд
10
10
30
Вудъярд
25
Скалли
18
18
25
Скалли
2
Хант
18
18
2
Хант
6
Доннелли
33
Тэйлор
33
Тэйлор
6
Доннелли
14
Хоппер
11
Гордон
11
Гордон
14
Хоппер
Остались в запасе
Порт Вейл
Колчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
99
Ruari Paton
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
99
Ruari Paton
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Порт Вейл - Колчестер Юнайтед
2
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
494
280
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
62
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
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