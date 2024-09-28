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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Честерфилд
Донкастер Роверс - Честерфилд: обзор матча 28 сентября 2024
Донкастер Роверс
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Честерфилд
31'
Ш. Данкли
59'
П. Мэдден (П)
90+5'
J. Berry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Честерфилд
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
J. Berry
Пас отдал
D. Oldaker
Красная карточка
Т. Андерсон
85'
Желтая карточка
E. Yeboah
79'
75'
Желтая карточка
J. Berry
74'
Замена
J. Berry
️️️️
Д. Маркандай
74'
Замена
R. Colclough
️️️️
A. Dobra
73'
Замена
J. Grimes
️️️️
H. Araujo
Замена
K. Hurst
️️️️
J. Sbarra
73'
Замена
P. Kelly
️️️️
B. Close
65'
61'
Замена
У. Григг
️️️️
П. Мэдден
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Мэдден
Замена
E. Yeboah
️️️️
Б. Флеминг
56'
Вторая желтая
L. Molyneux
49'
46'
Замена
О. Бэнкс
️️️️
D. Tanton
Замена
J. Olowu
️️️️
J. Sterry
46'
Замена
Б. Шарп
️️️️
J. Gibson
46'
Желтая карточка
L. Molyneux
45'
+4
Желтая карточка
J. McGrath
41'
38'
Желтая карточка
П. Мэдден
31'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Данкли
Пас отдал
L. Mandeville
Желтая карточка
Б. Флеминг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
7
Liam Mandeville
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Ryan Colclough
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
4-1-5
28
Шарман-Лоу
19
Флеминг
6
26
Андерсон
2
10
33
9
Айронсайд
14
43
4
3-2-1-1-3
23
24
4
Нэйлор
30
22
Данкли
19
Гордон
44
24
Маркандай
17
41
Мэдден
7
2
5
5
2
33
22
22
33
14
14
Шарп
14
Шарп
14
10
21
21
10
19
Флеминг
25
25
19
Флеминг
24
5
5
24
30
28
Бэнкс
28
Бэнкс
30
17
11
11
17
24
Маркандай
28
28
24
Маркандай
41
Мэдден
28
Григг
28
Григг
41
Мэдден
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Честерфилд
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
31
Макс Томпсон
ВР
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Донкастер Роверс - Честерфилд
4
2
2
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
17
9
Офсайды
6
2
Количество передач
288
424
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
77
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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