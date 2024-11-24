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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал
Леганес - Реал: обзор матча 24 ноября 2024
Леганес
24.11.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 3
Завершен
Реал
43'
К. Мбаппе
66'
Ф. Вальверде
85'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Реал
87'
Замена
Эндрик
️️️️
Д. Беллингем
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. де ла Фуэнте
86'
85'
ГОЛ! 0:3!
Д. Беллингем
83'
Замена
Л. Модрич
️️️️
К. Мбаппе
75'
Замена
Б. Диас
️️️️
А. Гюлер
Замена
С. Аллер
️️️️
Д. Брашанац
75'
Замена
В. Розье
️️️️
А. Альтимира
75'
Желтая карточка
А. Альтимира
69'
66'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Вальверде
Пас отдал
А. Гюлер
Замена
Д. Раба
️️️️
М. Эль-Хаддади
59'
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Нею
58'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
49'
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
91
Иван Нею
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
(К)
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
15
Эрнандес
22
Настасич
55
Гонсалес
2
Альтимира
13
Тапиа
91
Нею
5
Брашанац
19
Крус
24
де ла Фуэнте
16
Эль-Хаддади
3-4-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
11
Гарсия
25
Себальос
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Вальверде
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
2
Альтимира
19
Розье
19
Розье
2
Альтимира
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
16
Эль-Хаддади
19
Раба
19
Раба
16
Эль-Хаддади
5
Брашанац
22
Аллер
22
Аллер
5
Брашанац
10
Мбаппе
14
Модрич
14
Модрич
10
Мбаппе
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
5
Беллингем
9
Эндрик
9
Эндрик
5
Беллингем
Остались в запасе
Леганес
Реал
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Леганес - Реал
2
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
11
Офсайды
2
1
Количество передач
294
629
Сейвы
5
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
0
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.11
1.8
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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