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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леганес
Атлетико - Леганес: обзор матча 20 октября 2024
Атлетико
20.10.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
3 : 1
Завершен
Леганес
69'
А. Серлот
81'
А. Гризманн
90+9'
А. Серлот
34'
И. Нею
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Леганес
ГОЛ! 3:1!
А. Серлот
Пас отдал
Х. Альварес
90'
+9
Желтая карточка
Р. Де Пауль
90'
+8
Желтая карточка
Д. Симеоне
90'
+2
Желтая карточка
А. Гризманн
89'
83'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
Х. Эрнандес
83'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
С. Сиссе
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Симеоне
81'
80'
Желтая карточка
С. Сиссе
77'
Замена
С. Аллер
️️️️
М. де ла Фуэнте
Желтая карточка
Х. Галан
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Серлот
Пас отдал
А. Витсель
69'
68'
Замена
Р. Лопес
️️️️
Д. Раба
68'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Крус
Замена
Х. Хименес
️️️️
К. Лангле
64'
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Корреа
57'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Коке
57'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Рикельме
57'
Замена
С. Лино
️️️️
Н. Молина
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Нею
Пас отдал
Д. Раба
Желтая карточка
К. Лангле
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
8
Барриос
17
Рикельме
10
Корреа
9
Серлот
7
Гризманн
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Эрнандес
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
19
Крус
19
Раба
24
де ла Фуэнте
2
Лангле
20
Хименес
20
Хименес
2
Лангле
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
20
Молина
16
Лино
16
Лино
20
Молина
17
Рикельме
20
Симеоне
20
Симеоне
17
Рикельме
10
Корреа
19
Альварес
19
Альварес
10
Корреа
15
Эрнандес
15
Франкеса
15
Франкеса
15
Эрнандес
19
Раба
12
Лопес
12
Лопес
19
Раба
19
Крус
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Крус
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
22
Аллер
24
де ла Фуэнте
8
Сиссе
9
Гарсия
9
Гарсия
8
Сиссе
Остались в запасе
Атлетико
Леганес
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Атлетико - Леганес
5
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
8
Офсайды
0
1
Количество передач
569
340
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
3.49
0.24
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Посещаемость:
60122 из 67703 зрителей (88%)
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