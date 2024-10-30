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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Интер
Эмполи - Интер: обзор матча 30 октября 2024
Эмполи
30.10.2024, среда, 20:30
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 3
Завершен
Интер
50'
Д. Фраттези
67'
Д. Фраттези
79'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Интер
81'
Замена
Т. Паласиос
️️️️
С. де Врей
79'
ГОЛ! 0:3!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Э. Гьяси
77'
75'
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Тюрам
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фраттези
Пас отдал
Л. Мартинес
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Л. Коломбо
66'
65'
Замена
П. Зелински
️️️️
Г. Мхитарян
65'
Замена
Б. Павар
️️️️
А. Бастони
65'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Ф. Димарко
62'
Желтая карточка
А. Бастони
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Ф. Анджорин
57'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ю. Мале
57'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фраттези
Пас отдал
М. Дармиан
Замена
М. Де Шильо
️️️️
О. Сольбаккен
46'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
38'
Красная карточка
С. Гогличидзе
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К)
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
57
Luca Belardinelli
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-2-2-2
32
Васкес
13
Кэкачей
44
Исмайли
2
Вити
2
Гогличидзе
14
Мале
10
Фаццини
11
Гьяси
9
Сольбаккен
29
Коломбо
18
Анджорин
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
32
Димарко
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
9
Тюрам
10
Мартинес
18
Анджорин
3
Пеццелла
3
Пеццелла
18
Анджорин
9
Сольбаккен
22
Де Шильо
22
Де Шильо
9
Сольбаккен
11
Гьяси
10
Самбья
10
Самбья
11
Гьяси
14
Мале
6
Хендерсон
6
Хендерсон
14
Мале
29
Коломбо
9
Пеллегри
9
Пеллегри
29
Коломбо
6
де Врей
24
Паласиос
24
Паласиос
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
28
Павар
95
Бастони
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
32
Димарко
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
32
Димарко
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
Остались в запасе
Эмполи
Интер
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
57
Luca Belardinelli
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
57
Luca Belardinelli
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Эмполи - Интер
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
215
756
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.26
1.11
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
- : -
06.12.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Маркетти
Стадион:
Карло Кастеллани
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