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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 20 сентября 2024
Верона
20.09.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 3
Завершен
Торино
12'
Г. Кастанос
90+3'
Д. Москера
10'
А. Санабрия
33'
Д. Сапата
79'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Торино
90'
+3
Желтая карточка
А. Дембеле
Желтая карточка
Д. Роша Ливраменто
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Д. Москера
Пас отдал
Р. Белахьян
90'
+3
Замена
М. Ламбурд
️️️️
Д. Чачуа
87'
82'
Замена
А. Дембеле
️️️️
С. Валюкевич
79'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Адамс
Замена
Д. Роша Ливраменто
️️️️
Г. Кастанос
68'
67'
Замена
Г. Гинейтис
️️️️
И. Илич
67'
Замена
К. Линетти
️️️️
А. Тамез
67'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
А. Санабрия
Желтая карточка
Г. Кастанос
58'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Д. Лазович
46'
33'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
В. Лазаро
Замена
М. Фрезе
️️️️
А. Сарр
27'
22'
Пенальти не реализован!
А. Санабрия
Красная карточка
П. Давидович
21'
Желтая карточка
Д. Коппола
18'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кастанос
Пас отдал
Д. Лазович
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Амин Сарр
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
28
Аянда Шишуба
АП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
25
Алиу Нджи
ЦФ
3-1-3-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
96
Маньяни
21
Белахьян
88
Лазович
20
Кастанос
80
Силва
38
Чачуа
20
Тенгстедт
9
Сарр
3-3-2-2
32
Милинкович-Савич
25
Масина
6
Валюкевич
3
Марипан
19
Лазаро
61
Тамез
3
Соса
21
Риччи
20
Илич
91
Сапата
19
Санабрия
9
Сарр
3
Фрезе
3
Фрезе
9
Сарр
88
Лазович
24
Данильюк
24
Данильюк
88
Лазович
20
Кастанос
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
20
Кастанос
38
Чачуа
22
Ламбурд
22
Ламбурд
38
Чачуа
6
Валюкевич
2
Дембеле
2
Дембеле
6
Валюкевич
61
Тамез
17
Линетти
17
Линетти
61
Тамез
20
Илич
66
Гинейтис
66
Гинейтис
20
Илич
19
Санабрия
19
Адамс
19
Адамс
19
Санабрия
Остались в запасе
Верона
Торино
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Верона - Торино
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
8
Офсайды
0
3
Количество передач
313
752
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.23
2.32
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Торино
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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