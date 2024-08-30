Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 30 августа 2024
Интер
30.08.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 0
Завершен
Аталанта
3'
Б. Джимсити (АГ)
10'
Н. Барелла
47'
М. Тюрам
56'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Аталанта
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Л. Мартинес
83'
80'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Д. Дзаппакоста
80'
Замена
М. Палестра
️️️️
Л. Самарджич
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Тюрам
79'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
79'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
61'
Замена
К. Аугусто
️️️️
А. Бастони
61'
58'
Замена
Р. Толой
️️️️
Р. Белланова
ГОЛ! 4:0!
М. Тюрам
56'
53'
Желтая карточка
М. Ретеги
ГОЛ! 3:0!
М. Тюрам
47'
45'
+1
Желтая карточка
М. де Рон
ГОЛ! 2:0!
Н. Барелла
Пас отдал
Б. Павар
10'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Джимсити
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
16
Белланова
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
4
Брешианини
13
Эдерсон
10
Самарджич
8
Пашалич
32
Ретеги
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
16
Белланова
2
Толой
2
Толой
16
Белланова
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
2
Палестра
2
Палестра
10
Самарджич
Остались в запасе
Интер
Аталанта
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
99
Ваня Влахович
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
99
Ваня Влахович
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
15
Офсайды
5
1
Количество передач
510
412
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.21
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Маркетти
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Аталанта
Серия А: шансы «Лечче» и «Аталанты» на победу в матче 13-го тура
09:51
«Интер» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
Вчера, 12:56
5
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
27 ноября
«Интер» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
Вчера, 12:56
5
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
Серия А: шансы «Лечче» и «Аталанты» на победу в матче 13-го тура
09:51
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+