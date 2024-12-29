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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 29 декабря 2024
Лестер
29.12.2024, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
21'
Савиньо
74'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Манчестер Сити
Замена
W. Alves
️️️️
С. Мавидиди
90'
Замена
П. Дака
️️️️
Г. Уинкс
85'
Замена
К. Околи
️️️️
К. Коди
85'
79'
Желтая карточка
С. Ортега
74'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Савиньо
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Джастин
70'
70'
Замена
К. Уокер
️️️️
Н. Аке
66'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Ф. Фоден
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
65'
Желтая карточка
Б. Сумаре
56'
21'
ГОЛ! 0:1!
Савиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
12
Thomas Wilson-Brown
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
37
Will Alves
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Столярчик
34
Кристиансен
23
Вестергор
15
Коди
24
Джастин
34
Сумаре
4
Уинкс
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
45
Мавидиди
9
Варди
4-1-3-2
1
Ортега
82
Льюис
15
Аке
25
Аканджи
24
Гвардиол
8
Ковачич
17
Савиньо
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
20
Силва
15
Коди
5
Околи
5
Околи
15
Коди
24
Джастин
8
Чодури
8
Чодури
24
Джастин
4
Уинкс
27
Дака
27
Дака
4
Уинкс
45
Мавидиди
37
37
45
Мавидиди
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Thomas Wilson-Brown
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Thomas Wilson-Brown
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
6
Офсайды
3
2
Количество передач
567
495
Сейвы
3
3
Точность передач %
93
90
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
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