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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 07 декабря 2024
Астон Вилла
07.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
24'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
Желтая карточка
М. Роджерс
90'
+6
90'
+2
Замена
К. Сулемана
️️️️
Р. Мэннинг
85'
Желтая карточка
С. Амо-Амейав
79'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Ф. Даунс
78'
Желтая карточка
Н. Вуд
73'
Замена
С. Амо-Амейав
️️️️
К. Арчер
69'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Л. Бэйли
59'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Ю. Тилеманс
59'
Замена
Л. Динь
️️️️
Я. Матсен
58'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Дуран
58'
46'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Д. Бри
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуран
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
4-1-2-1-2
1
Мартинес
22
Матсен
14
Торрес
34
Карлос
15
Конса
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
22
Дуран
17
Бэйли
3-2-1-2-2
1
Ламли
4
Харвуд-Беллис
15
Вуд
14
Бри
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
4
Даунс
20
Диблинг
18
Фернандеш
10
Армстронг
9
Арчер
22
Матсен
12
Динь
12
Динь
22
Матсен
18
Тилеманс
6
Баркли
6
Баркли
18
Тилеманс
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
14
Бри
18
Арибо
18
Арибо
14
Бри
9
Арчер
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
9
Арчер
3
Мэннинг
7
Сулемана
7
Сулемана
3
Мэннинг
4
Даунс
22
Бреретон
22
Бреретон
4
Даунс
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
1
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
1
Нарушения
18
15
Офсайды
0
4
Количество передач
409
485
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.44
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
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