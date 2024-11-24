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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 24 ноября 2024
Саутгемптон
24.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
42'
А. Армстронг
56'
М. Фернандеш
30'
Д. Собослаи
65'
М. Салах
83'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Стивенс
90'
+8
90'
Замена
В. Эндо
️️️️
Д. Нуньес
84'
Желтая карточка
М. Салах
83'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Салах
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Р. Фрейзер
77'
Замена
К. Арчер
️️️️
А. Армстронг
77'
Желтая карточка
А. Армстронг
73'
65'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
Р. Гравенберх
62'
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Гакпо
62'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
К. Джонс
ГОЛ! 2:1!
М. Фернандеш
Пас отдал
А. Армстронг
56'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
П. Онуачу
52'
49'
Желтая карточка
К. Гакпо
Пенальти не реализован!
А. Армстронг
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Армстронг
42'
Замена
Д. Арибо
️️️️
А. Лаллана
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Собослаи
Желтая карточка
А. Лаллана
23'
16'
Желтая карточка
И. Конате
13'
Желтая карточка
К. Брэдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
3-1-3-3
29
МакКарти
4
Харвуд-Беллис
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
4
Даунс
10
Фрейзер
18
Фернандеш
20
Диблинг
30
Онуачу
10
Армстронг
10
Лаллана
4-2-3-1
1
Келлехер
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
29
Нуньес
10
Фрейзер
28
Сугавара
28
Сугавара
10
Фрейзер
30
Онуачу
18
Угочукву
18
Угочукву
30
Онуачу
10
Лаллана
18
Арибо
18
Арибо
10
Лаллана
10
Армстронг
9
Арчер
9
Арчер
10
Армстронг
29
Нуньес
3
Эндо
3
Эндо
29
Нуньес
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
3
4
Всего ударов по воротам
7
27
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
10
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
359
583
Сейвы
8
3
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.28
2.72
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Сент-Мэри
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