Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 17 августа 2024
Арсенал
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
25'
К. Хаверц
74'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Г. Жезус
88'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Д. Райс
85'
84'
Замена
К. Доусон
️️️️
Р. Айт Нури
84'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ж. Гомес
84'
Замена
Шикинью
️️️️
Й. Ларсен
Замена
Л. Троссард
️️️️
Б. Сака
80'
75'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Р. Гомеш
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
К. Хаверц
74'
Замена
Х. Тимбер
️️️️
А. Зинченко
69'
Желтая карточка
Б. Сака
60'
57'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Беллегард
38'
Желтая карточка
Тоти
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Б. Сака
25'
23'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-1-3-2
1
Са
2
Доэрти
15
Москера
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
21
Гомеш
35
Гомес
27
Беллегард
7
Хванг
22
Ларсен
47
Зинченко
12
Тимбер
12
Тимбер
47
Зинченко
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
41
Райс
9
Жезус
9
Жезус
41
Райс
21
Айт Нури
15
Доусон
15
Доусон
21
Айт Нури
22
Ларсен
10
Шикинью
10
Шикинью
22
Ларсен
35
Гомес
7
Сарабия
7
Сарабия
35
Гомес
21
Гомеш
11
Поденсе
11
Поденсе
21
Гомеш
27
Беллегард
10
Кунья
10
Кунья
27
Беллегард
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
2
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
17
14
Офсайды
0
1
Количество передач
419
372
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.39
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Вулверхэмптон
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+