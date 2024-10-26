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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Урал
Балтика - Урал: обзор матча 26 октября 2024
Балтика
26.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Урал
40'
В. Лисакович
58'
С. Варатынов
7'
А. Егорычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Урал
Желтая карточка
С. Пряхин
90'
+3
Замена
️️️️
Х. Аппаев
88'
82'
Замена
️️️️
Д. Мишкич
82'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Т. Аюпов
Замена
К. Маляров
️️️️
Ю. Ковалев
77'
Замена
Д. Бегун
️️️️
В. Лисакович
77'
68'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
М. Бевеев
63'
Замена
И. Ишков
️️️️
Е. Мосин
63'
Замена
И. Порохов
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 2:1!
С. Варатынов
58'
Желтая карточка
К. Андраде
51'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Эльдарушев
46'
Замена
В. Саусь
️️️️
А. Мохаммад
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Лисакович
40'
Желтая карточка
А. Эльдарушев
37'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Егорычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
17
Владислав Саусь
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-3-2-2
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
53
Бардачев
22
Бевеев
8
Аюпов
14
Мосин
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
10
Бикфалви
17
Ковалев
7
Маляров
7
Маляров
17
Ковалев
99
Лисакович
57
Бегун
57
Бегун
99
Лисакович
11
Эльдарушев
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Эльдарушев
96
Мохаммад
17
Саусь
17
Саусь
96
Мохаммад
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
11
Ионов
11
Порохов
11
Порохов
11
Ионов
22
Бевеев
34
Маргасов
34
Маргасов
22
Бевеев
8
Аюпов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
8
Аюпов
Остались в запасе
Балтика
Урал
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Иван Зазвонкин
АП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
43
Денис Терентьев
ПЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
71
Илья Свинов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
71
Алексей Мамин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
27
Иван Чудин
ЦП
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Иван Зазвонкин
АП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
43
Денис Терентьев
ПЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
71
Илья Свинов
ВР
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
27
Иван Чудин
ЦП
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Балтика - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Сергей Колесник (Санкт-Петербург)
Делегат:
Светлана Яшкина (Москва)
Инспектор:
Рудольф Исаков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростех Арена
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