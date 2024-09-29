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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Сокол
Черноморец - Сокол: обзор матча 29 сентября 2024
Черноморец
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Сокол
40'
Д. Гурченко
56'
В. Кротов
90+4'
М. Мусалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Сокол
ГОЛ! 3:0!
М. Мусалов
90'
+4
75'
Замена
Ш. Саадуев
️️️️
В. Самко
Замена
М. Мусалов
️️️️
А. Хабалов
72'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
В. Кротов
67'
65'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Полубояринов
65'
Замена
Р. Ермолин
️️️️
И. Чуриков
57'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Д. Сасин
ГОЛ! 2:0!
В. Кротов
56'
45'
Желтая карточка
П. Косаревский
Пенальти не реализован!
М. Уридия
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гурченко
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
2
Черов
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
57
Кротов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
8
Дудиев
13
Иванов
2
Чуриков
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
70
Самко
Хабалов
5
Мусалов
5
Мусалов
Хабалов
57
Кротов
99
Акбашев
99
Акбашев
57
Кротов
15
Хабалов
15
Хабалов
2
Чуриков
69
Ермолин
69
Ермолин
2
Чуриков
70
Самко
10
Саадуев
10
Саадуев
70
Самко
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
Остались в запасе
Черноморец
Сокол
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Черноморец - Сокол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Сокол
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1 : 2
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Сокол
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24.10.2026
Родина-2
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0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
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