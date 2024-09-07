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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Черноморец
КАМАЗ - Черноморец: обзор матча 07 сентября 2024
КАМАЗ
07.09.2024, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
40'
В. Черов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Черноморец
Замена
А. Дерюгин
️️️️
Р. Акбашев
83'
80'
Замена
М. Мусалов
️️️️
О. Красильниченко
78'
Желтая карточка
В. Кротов
75'
Замена
А. Окладников
️️️️
Е. Иванов
75'
Замена
Н. Кумбурович
️️️️
В. Стежко
Замена
Р. Аюкин
️️️️
В. Почивалин
69'
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Защепкин
58'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Гюрджан
58'
46'
Замена
И. Енин
️️️️
А. Антонов
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Черов
27'
Желтая карточка
О. Красильниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
22
Гюрджан
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
99
Акбашев
2
Хубаев
10
Защепкин
4-1-2-2-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
77
Антонов
8
Иванов
18
Гурченко
18
Родионов
25
Уридия
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
99
Акбашев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
99
Акбашев
22
Гюрджан
11
Апеков
11
Апеков
22
Гюрджан
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
5
Стежко
4
Кумбурович
4
Кумбурович
5
Стежко
77
Антонов
35
Енин
35
Енин
77
Антонов
8
Иванов
75
Окладников
75
Окладников
8
Иванов
Остались в запасе
КАМАЗ
Черноморец
67
Никита Платон
ЦП
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
67
Никита Платон
ЦП
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча КАМАЗ - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
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