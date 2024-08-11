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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Родина
Чайка - Родина: обзор матча 11 августа 2024
Чайка
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Родина
6'
А. Хохлачев
33'
С. Библик
60'
А. Юшин
66'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Родина
84'
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
М. Рядно
84'
Замена
М. Крижан
️️️️
А. Гордюшенко
66'
ГОЛ! 2:2!
А. Юшин
Замена
Д. Пелих
️️️️
О. Николаев
65'
Замена
А. Евдокимов
️️️️
А. Нестеров
65'
Желтая карточка
О. Козаченко
63'
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Юшин
60'
Замена
В. Самко
️️️️
Д. Шадринцев
Замена
Д. Котов
️️️️
М. Бамматгереев
56'
Замена
О. Козаченко
️️️️
С. Кожедуб
56'
Замена
В. Руденко
️️️️
С. Библик
46'
40'
Желтая карточка
Р. Фищенко
36'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Г. Юдинцев
ГОЛ! 2:0!
С. Библик
33'
31'
Замена
Й. Рейна
️️️️
А. Калмыков
ГОЛ! 1:0!
А. Хохлачев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Штепа
32
Пивоваров
2
Нестеров
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
11
Николаев
77
Библик
7
Хохлачев
3-3-1-1-1
16
Корякин
26
Мещанинов
15
Кочиев
15
Шадринцев
4
Юдинцев
6
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
2
Нестеров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
2
Нестеров
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
11
Кожедуб
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Кожедуб
10
Бамматгереев
8
Котов
8
Котов
10
Бамматгереев
77
Библик
19
Руденко
19
Руденко
77
Библик
72
Гордюшенко
55
Крижан
55
Крижан
72
Гордюшенко
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
4
Юдинцев
38
Мусаев
38
Мусаев
4
Юдинцев
15
Шадринцев
70
Самко
70
Самко
15
Шадринцев
90
Калмыков
10
Рейна
10
Рейна
90
Калмыков
Остались в запасе
Чайка
Родина
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Чайка - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Матвей Заика (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Феликс Шикерханов (Дербент)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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