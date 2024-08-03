Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Сокол
Урал - Сокол: обзор матча 03 августа 2024
Урал
03.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Сокол
Желтая карточка
С. Бегич
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Синяк
Замена
Эмерсон
️️️️
Д. Мишкич
84'
80'
Замена
Н. Капленко
️️️️
Р. Чобанов
80'
Замена
И. Чуриков
️️️️
Д. Сасин
75'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Гуз
75'
Замена
Р. Ермолин
️️️️
А. Максименко
Замена
Т. Аюпов
️️️️
А. Ионов
71'
65'
Замена
Ш. Саадуев
️️️️
Д. Полубояринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
22
Руслан Чобанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-3-2-1
77
Щербицкий
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
22
Бевеев
33
Мишкич
27
Чудин
5
Егорычев
14
Железнов
11
Ионов
97
Воронов
3-1-3-2-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Гуз
28
Забелин
20
Полубояринов
22
Чобанов
9
Максименко
77
Сасин
21
Карпицкий
33
Мишкич
25
Эмерсон
25
Эмерсон
33
Мишкич
11
Ионов
8
Аюпов
8
Аюпов
11
Ионов
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
22
Чобанов
8
Капленко
8
Капленко
22
Чобанов
9
Максименко
69
Ермолин
69
Ермолин
9
Максименко
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
8
Гуз
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Гуз
Остались в запасе
Урал
Сокол
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
1
Тимур Крайков
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Урал - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Сокол
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+