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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Бойз - Сьенсиано
Спорт Бойз - Сьенсиано: обзор матча 30 июля 2024
Спорт Бойз
30.07.2024, вторник, 23:00
Перу. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Сьенсиано
20'
J. Villamarin
53'
P. Bueno
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Бойз - Сьенсиано
Желтая карточка
G. Rodríguez
90'
+4
Замена
G. Rodríguez
️️️️
J. Villamarin
77'
76'
Замена
A. Ramúa
️️️️
G. Gabriel Ritacco
75'
Замена
J. Guivin
️️️️
R. Palomino
Желтая карточка
C. Correa
67'
Замена
C. Correa
️️️️
J. Morales
63'
Замена
A. Benites
️️️️
J. López Pisano
63'
58'
Желтая карточка
J. Romagnoli
ГОЛ! 2:0!
P. Bueno
Пас отдал
M. Amondarain
53'
Желтая карточка
M. Amondarain
50'
Замена
F. Grahl
️️️️
J. Rios
46'
Желтая карточка
J. Morales
43'
39'
Желтая карточка
M. Benítez
37'
Желтая карточка
G. Gabriel Ritacco
29'
Замена
J. Romagnoli
️️️️
P. Fuentes
Желтая карточка
J. Rios
24'
22'
Желтая карточка
P. Fuentes
ГОЛ! 1:0!
J. Villamarin
Пас отдал
M. Amondarain
20'
5'
Желтая карточка
G. Mera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Бойз
31
Steven Rivadeneyra
ВР
28
Edinson Chavez
ЦЗ
31
Кристиан Карбахаль
ЦЗ
50
Кристиан Рамос
ЦЗ
4
Maximiliano Amondarain
ЦЗ
22
Jorge Rios
ЦП
17
Juan Morales
(К)
ЦП
11
Joel López Pisano
ЦП
10
Cristian Techera
ЦФ
17
Joao Villamarin
ЦФ
27
Pablo Bueno
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
13
Germán Mera
ЦЗ
3
Marcelo Benítez
ЦЗ
66
Paolo Fuentes
ЦЗ
77
Josué Estrada
ЦЗ
70
Jimmy Valoyes
ЦП
26
Rudy Palomino
ЦП
14
Claudio Torrejón
(К)
ЦП
22
Marco Aldair Rodríguez
ЦП
7
Gonzalo Gabriel Ritacco
ЦП
21
Carlos Garcés
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Спорт Бойз
12
Ismael Quispe
ВР
69
Carlos Correa
ЦП
6
Francisco Grahl
ЦП
21
Alexis Huaman
ЦП
15
Joshua Cantt
ЦП
25
Renzo Salazar
ЦФ
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
15
Arly Benites
ЦФ
Сьенсиано
61
Jeferson Nolasco
ВР
16
Pedro Ibañez
ЦЗ
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
6
Leonardo Mifflin
ЦЗ
77
Alejandro Ramirez
ЦП
55
Alfredo Ramúa
ЦП
21
Jordan Guivin
ЦП
9
Juan Romagnoli
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
4-3-3
31
28
50
Рамос
4
31
Карбахаль
22
17
11
27
17
10
4-5-1
31
3
66
77
13
70
14
22
7
26
21
17
69
69
17
22
6
6
22
17
18
18
17
11
15
15
11
7
55
55
7
26
21
21
26
66
9
9
66
Остались в запасе
Спорт Бойз
Сьенсиано
12
Ismael Quispe
ВР
21
Alexis Huaman
ЦП
15
Joshua Cantt
ЦП
25
Renzo Salazar
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
61
Jeferson Nolasco
ВР
16
Pedro Ibañez
ЦЗ
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
6
Leonardo Mifflin
ЦЗ
77
Alejandro Ramirez
ЦП
24
Александер Лекарос
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
21
Alexis Huaman
ЦП
15
Joshua Cantt
ЦП
25
Renzo Salazar
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
Остались в запасе
61
Jeferson Nolasco
ВР
16
Pedro Ibañez
ЦЗ
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
6
Leonardo Mifflin
ЦЗ
77
Alejandro Ramirez
ЦП
24
Александер Лекарос
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Статистика матча Спорт Бойз - Сьенсиано
5
5
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
8
Офсайды
4
3
Количество передач
248
253
Сейвы
2
2
Точность передач %
64
60
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Комерсиантес Унидос
3 : 3
15.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Бойз
0 : 0
08.11.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Университарио
2 : 2
05.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Куско
0 : 1
01.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Бойз
4 : 2
25.10.2026
Кахамарка
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 17 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
22.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
Сьенсиано
1 : 2
08.11.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
3 : 0
29.10.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 13 тур
Комерсиантес Унидос
3 : 1
25.10.2026
Сьенсиано
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Legario, Peru
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Callao
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