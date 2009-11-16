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Расписание матчей
Динамо - Мордовия
Сочи - Мордовия: обзор матча 16 ноября 2009
Сочи
16.11.2009, понедельник, 14:30
Кубок ПФЛ, 5 тур
2 : 2
Завершен
Мордовия
33'
М. Процеров
51'
М. Рогов
24'
К. Подкорытов (П)
80'
В. Верушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Мордовия
Желтая карточка
М. Процеров
Замена
️️️️
М. Процеров
ГОЛ! 2:2!
В. Верушкин
Желтая карточка
Е. Шевченко
ГОЛ! 2:1!
М. Рогов
Замена
️️️️
С. Горелов
Замена
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Д. Давыдов
Желтая карточка
А. Дутов
ГОЛ! 1:1!
М. Процеров
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Подкорытов
Желтая карточка
Г. Сахвадзе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
1
Петр Иванов
ВР
57
Сергей Горелов
ЛЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
0
Егор Шевченко
ЦП
16
Андрей Гарбузов
ЦП
7
Ярослав Канавченко
ЦП
2
Алексей Тупиков
ЦФ
10
Максим Процеров
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
24
Иван Курданин
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
6
Александр Васильев
ЦП
57
Константин Подкорытов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
3-4-2
99
Вагин
57
Горелов
14
Сахвадзе
2
Давыдов
31
Рогов
16
Гарбузов
7
Канавченко
0
Шевченко
10
Процеров
2
Тупиков
3-1-4-1
31
Дьяченко
31
Верушкин
24
Курданин
3
Мулдаров
66
Дутов
6
Васильев
57
Подкорытов
21
Дорохин
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Сочи
Мордовия
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Сочи - Мордовия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лужники
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