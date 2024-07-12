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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Спортинг Кристал
АДТ - Спортинг Кристал: обзор матча 12 июля 2024
АДТ
12.07.2024, пятница, 23:15
Перу. Лига 1, 1 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг Кристал
9'
V. Cedrón (П)
48'
V. Cedrón
77'
A. Duarte (АГ)
25'
M. Cauteruccio
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Спортинг Кристал
Замена
J. Palomino
️️️️
J. Rojas
90'
85'
Желтая карточка
R. Lutiger
83'
Замена
R. Lutiger
️️️️
N. Pasquini
83'
Замена
М. Кастро
️️️️
Ж. Гримальдо
79'
Желтая карточка
М. Тавара
Замена
J. Pósito
️️️️
B. Da Silva
78'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
A. Duarte
77'
63'
Замена
I. Ávila
️️️️
A. Pósito
63'
Замена
М. Тавара
️️️️
L. Sosa
Желтая карточка
A. Rambal
54'
ГОЛ! 2:1!
V. Cedrón
48'
46'
Замена
G. Chávez
️️️️
J. Alarcón
25'
ГОЛ! 1:1!
M. Cauteruccio
Пас отдал
S. González
ГОЛ с пенальти! 1:0!
V. Cedrón
9'
6'
Желтая карточка
A. Duarte
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
28
Pedro Diaz
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
37
Gu Choi
(К)
ЦЗ
21
Alex Rambal
ЦЗ
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
33
Сесар Инга
ЦЗ
54
Yimy Gamero
ЦП
16
Luis Pérez
ЦП
10
Víctor Cedrón
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
30
Beto Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Спортинг Кристал
1
Alejandro Duarte
ВР
45
Alejandro Pósito
ЦЗ
77
Nicolás Pasquini
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
7
Santiago González
ЦП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
10
Jostin Alarcón
ЦП
8
Leandro Sosa
ЦП
9
Martín Cauteruccio
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
21
Жоао Гримальдо
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
23
Juan González Peña
ЦП
17
Christian Vargas
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
25
Мартин Тавара
ЦП
27
Adrián Ascues
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
23
Макслорен Кастро
ЦФ
11
Irven Ávila
ЦФ
3-2-3-2
28
21
16
33
Инга
37
23
54
16
10
30
7
3-4-3
1
15
Лора
77
45
55
10
8
7
21
Гримальдо
4
Игнасио
9
7
5
5
7
30
89
89
30
10
4
4
10
77
5
5
77
8
25
Тавара
25
Тавара
8
21
Гримальдо
23
Кастро
23
Кастро
21
Гримальдо
45
11
11
45
Остались в запасе
АДТ
Спортинг Кристал
1
Eder Hermoza
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
23
Juan González Peña
ЦП
17
Christian Vargas
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
1
Диего Энрикес
ВР
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
27
Adrián Ascues
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Остались в запасе
1
Eder Hermoza
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
23
Juan González Peña
ЦП
17
Christian Vargas
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Энрикес
ВР
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
27
Adrián Ascues
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Статистика матча АДТ - Спортинг Кристал
1
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
14
Офсайды
0
2
Количество передач
395
330
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Куско
2 : 2
16.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
АДТ
1 : 1
07.11.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Комерсиантес Унидос
2 : 2
03.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
2 : 0
28.10.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
1 : 1
23.10.2026
АДТ
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
22.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
АДТ
1 : 1
07.11.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Спортинг Кристал
5 : 0
02.11.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Спортинг Кристал
3 : 2
29.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
Куско
3 : 1
24.10.2026
Спортинг Кристал
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
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