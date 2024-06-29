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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Шинник
ЦСКА - Шинник: обзор матча 29 июня 2024
ЦСКА
29.06.2024, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Шинник
17'
Ф. Чалов
82'
Т. Мусаев
38'
Г. Якушевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Шинник
ГОЛ! 2:1!
Т. Мусаев
82'
Замена
️️️️
А. Шуманский
73'
Замена
М. Рядно
️️️️
В. Роша
61'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
К. Глебов
61'
Замена
М. Гайич
️️️️
Келлвен
46'
Замена
И. Помазун
️️️️
И. Акинфеев
46'
Замена
М. Лукин
️️️️
И. Дивеев
46'
Замена
И. Агапов
️️️️
Д. Круговой
46'
Замена
М. Кисляк
️️️️
С. Зделар
46'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Обляков
46'
Замена
А. Шуманский
️️️️
А. Файзуллаев
46'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Ф. Чалов
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
Г. Якушевич
32'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Б. Загре
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
К. Глебов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
1
Илья Помазун
ВР
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Шинник
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
3-3-3-1
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
17
Глебов
10
Обляков
11
Файзуллаев
63
Чалов
4-1-1-3-1
51
Митров
2
Скворцов
53
Котин
90
Шакуро
89
Загре
38
Алейников
5
Зинков
97
Малахов
8
Сухомлинов
28
Султонов
13
Рубцов
17
Глебов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
17
Глебов
35
Акинфеев
1
Помазун
1
Помазун
35
Акинфеев
4
Роша
68
Рядно
68
Рядно
4
Роша
78
Дивеев
90
Лукин
90
Лукин
78
Дивеев
3
Круговой
14
Агапов
14
Агапов
3
Круговой
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
14
Зделар
31
Кисляк
31
Кисляк
14
Зделар
63
Чалов
11
Мусаев
11
Мусаев
63
Чалов
11
Файзуллаев
99
Шуманский
99
Шуманский
11
Файзуллаев
89
Загре
78
Якушевич
78
Якушевич
89
Загре
Остались в запасе
ЦСКА
Шинник
45
Данила Боков
ВР
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча ЦСКА - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
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