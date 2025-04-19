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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Динамо Мх
Оренбург - Динамо Мх: обзор матча 19 апреля 2025
Оренбург
19.04.2025, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
60'
Э. Гюрлюк
81'
А. Ревазов
28'
Т. Сундуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Динамо Мх
90'
+8
Красная карточка
М. Алибеков
90'
+3
Желтая карточка
М. Алибеков
90'
Желтая карточка
А. Гаджиев
87'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
У. Мрезиг
87'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Н. Глушков
Желтая карточка
Х. Марин
86'
86'
Желтая карточка
Т. Сундуков
Замена
Д. Хотулев
️️️️
Э. Гюрлюк
86'
83'
Замена
М. Алибеков
️️️️
С. Кагермазов
ГОЛ! 2:1!
А. Ревазов
81'
Замена
Т. Муро
️️️️
Я. Михайлов
75'
74'
Желтая карточка
Н. Глушков
Замена
А. Ревазов
️️️️
Б. Мансилья
74'
63'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Д. Табидзе
63'
Замена
А. Джабраилов
️️️️
М. Хоссейннеджад
Желтая карточка
А. Малых
62'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гюрлюк
Пас отдал
Б. Мансилья
60'
Замена
М. Савельев
️️️️
С. Сахархизан
46'
Замена
А. Малых
️️️️
К. Караташ
46'
32'
Желтая карточка
М. Хоссейннеджад
31'
Желтая карточка
Д. Табидзе
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сундуков
Пас отдал
М. Аззи
Желтая карточка
Б. Мансилья
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
(К)
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
(К)
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-3-3
57
Москвичев
88
Караташ
27
Прохин
59
Сыщенко
81
Сидоров
11
Мансилья
13
Башич
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
5
Михайлов
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
77
Сундуков
5
Табидзе
21
Аззи
6
Мрезиг
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
17
Гюрлюк
4
Хотулев
4
Хотулев
17
Гюрлюк
88
Караташ
12
Малых
12
Малых
88
Караташ
5
Михайлов
29
Муро
29
Муро
5
Михайлов
11
Мансилья
12
Ревазов
12
Ревазов
11
Мансилья
11
Сахархизан
9
Савельев
9
Савельев
11
Сахархизан
Кагермазов
99
Алибеков
99
Алибеков
Кагермазов
5
Табидзе
13
Кагермазов
13
Кагермазов
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
9
Магомедов
9
Магомедов
47
Глушков
6
Мрезиг
70
Гаджиев
70
Гаджиев
6
Мрезиг
Остались в запасе
Оренбург
Динамо Мх
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Оренбург - Динамо Мх
3
1
6
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
7
4
Нарушения
19
12
Офсайды
2
3
Количество передач
353
268
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
63
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Газовик
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