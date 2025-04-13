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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Факел
Акрон - Факел: обзор матча 13 апреля 2025
Акрон
13.04.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Факел
72'
А. Дзюба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Факел
90'
+1
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Д. Мертенс
76'
Желтая карточка
Д. Мертенс
76'
Замена
Б. Пуси
️️️️
А. Каштанов
76'
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Ковалев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дзюба
72'
Замена
Беншимоль
️️️️
С. Бакаев
65'
62'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Ломовицкий
Замена
К. Данилин
️️️️
Д. Пестряков
46'
Желтая карточка
Р. Фернандес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
3-1-3-3
88
Гудиев
88
Дзиов
47
Божин
13
Калинин
33
Квеквескири
11
Ломовицкий
16
Мертенс
11
Браими
98
Ильин
79
Каштанов
17
Ковалев
71
Пестряков
23
Данилин
23
Данилин
71
Пестряков
17
Бакаев
7
Беншимоль
7
Беншимоль
17
Бакаев
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
16
Мертенс
7
Моцпан
7
Моцпан
16
Мертенс
17
Ковалев
10
Альшин
10
Альшин
17
Ковалев
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
Остались в запасе
Акрон
Факел
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Акрон - Факел
1
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
17
Офсайды
0
2
Количество передач
391
328
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Артём Чистяков
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Моссаковский, Коптев)
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