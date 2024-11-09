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РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Оренбург
Динамо Мх - Оренбург: обзор матча 09 ноября 2024
Динамо Мх
09.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
78'
Э. Касинтура
90+2'
Г. Агаларов
15'
С. Сахархизан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Оренбург
Замена
М. Алибеков
️️️️
Р. Магомедов
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Г. Агаларов
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Коваленко
Замена
К. Зинович
️️️️
Э. Касинтура
90'
88'
Желтая карточка
Н. Сысуев
80'
Желтая карточка
Д. Прохин
ГОЛ! 1:1!
Э. Касинтура
78'
75'
Желтая карточка
С. Сахархизан
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
Н. Глушков
66'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Я. Джапо
66'
Желтая карточка
В. Пальцев
63'
58'
Замена
А. Коваленко
️️️️
Б. Мансилья
24'
Желтая карточка
Я. Михайлов
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Сахархизан
Пас отдал
М. Сидоров
11'
Желтая карточка
Б. Мансилья
Желтая карточка
Р. Магомедов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К)
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Оренбург
99
Николай Сысуев
(К)
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
13
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
3-3-3-1
1
Волк
13
Кагермазов
4
Шумахов
77
Сундуков
17
Джапо
6
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-3-1
99
Сысуев
2
Перес
27
Прохин
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
88
Караташ
13
Башич
5
Михайлов
11
Мансилья
11
Сахархизан
9
Магомедов
99
Алибеков
99
Алибеков
9
Магомедов
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
17
Джапо
70
Гаджиев
70
Гаджиев
17
Джапо
11
Мансилья
8
Коваленко
8
Коваленко
11
Мансилья
Остались в запасе
Динамо Мх
Оренбург
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Динамо Мх - Оренбург
2
6
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
16
Офсайды
2
2
Количество передач
443
229
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
56
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Роман Галимов
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Аксенов)
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