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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Ягеллония
Ракув - Ягеллония: обзор матча 10 мая 2025
Ракув
10.05.2025, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 32 тур
1 : 2
Завершен
Ягеллония
28'
Иви
45+4'
А. Пулулу (П)
83'
А. Пулулу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Ягеллония
90'
+6
Желтая карточка
А. Пулулу
Замена
L. Rocha
️️️️
З. Арсенич
90'
+2
Желтая карточка
П. Барат
90'
+1
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Пулулу
79'
Замена
E. Semedo
️️️️
M. Villar Miki
75'
Желтая карточка
Х. Имас
Замена
П. Барат
️️️️
Ж. Карлос
73'
Замена
P. Makuch
️️️️
Й. Брюнес
72'
65'
Желтая карточка
Н. Войтушек
61'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Л. Флеч
Вторая желтая
Ф. Тудор
56'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пулулу
30'
Замена
К. Хансен
️️️️
О. Петушевски
ГОЛ! 1:0!
Иви
28'
Желтая карточка
Ф. Тудор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
11
Хесус Имас
АП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
82
Томас Силва
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Треловски
26
Отиено
4
Сварнас
24
Арсенич
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
11
Иви
11
14
Брюнес
2-2-2-2-2
50
Абрамович
72
Скшипчак
3
Стойинович
18
Флеч
6
Романчук
15
Войтушек
2
11
Имас
9
Пулулу
23
77
Петушевски
20
Карлос
88
Барат
88
Барат
20
Карлос
24
Арсенич
45
45
24
Арсенич
14
Брюнес
9
9
14
Брюнес
18
Флеч
14
14
18
Флеч
77
Петушевски
99
Хансен
99
Хансен
77
Петушевски
23
70
70
23
Остались в запасе
Ракув
Ягеллония
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Ракув - Ягеллония
2
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
16
Офсайды
3
1
Количество передач
321
387
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
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