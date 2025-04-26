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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Краковия
Мотор Люблин - Краковия: обзор матча 26 апреля 2025
Мотор Люблин
26.04.2025, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 30 тур
0 : 1
Завершен
Краковия
68'
М. Перкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Краковия
90'
+5
Вторая желтая
О. Какабадзе
90'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
П. Соколовски
Желтая карточка
A. Najemski
85'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
P. Ceglarz
79'
Замена
Я. Лабойко
️️️️
M. Scalet
79'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
69'
Замена
M. Król
️️️️
M. Ndiaye
69'
68'
ГОЛ! 0:1!
М. Перкович
Пас отдал
А. Хасич
63'
Желтая карточка
О. Какабадзе
Замена
Ж. Огустен
️️️️
С. Мраз
59'
Желтая карточка
M. Scalet
57'
Вторая желтая
С. Сампер
49'
43'
Желтая карточка
В. Гицэ
Желтая карточка
С. Сампер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
33
Gasper Tratnik
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Mathieu Scalet
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
26
Michał Król
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
3-1-3-3
33
24
3
18
16
Сампер
8
68
30
77
90
Мраз
28
4-1-1-4
23
Раваш
39
Перкович
4
Хенрикссон
5
Гицэ
25
Какабадзе
88
Соколовски
8
9
Каллман
14
Хасич
20
Майгаард
77
28
17
17
28
30
26
26
30
8
27
Лабойко
27
Лабойко
8
90
Мраз
97
Огустен
97
Огустен
90
Мраз
77
22
22
77
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
22
22
88
Соколовски
Остались в запасе
Мотор Люблин
Краковия
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
Главный тренер
Матеуш Столарски
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Мотор Люблин - Краковия
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
11
Офсайды
2
3
Количество передач
512
398
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Арена Люблин
Посещаемость:
14767 из 15243 зрителей (96%)
Новости команд
Все
Мотор Люблин
Краковия
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
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