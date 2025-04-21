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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Краковия
Лех - Краковия: обзор матча 21 апреля 2025
Лех
21.04.2025, понедельник, 21:15
Польша. Экстракласа, 29 тур
2 : 1
Завершен
Краковия
38'
М. Ишак
76'
А. Соуза
70'
О. Какабадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Краковия
90'
+2
Желтая карточка
М. Минчев
Желтая карточка
Р. Муравски
90'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Голизаде
85'
82'
Желтая карточка
B. Biedrzycki
80'
Замена
В. Гицэ
️️️️
Я. Югаш
80'
Замена
F. Bzdyl
️️️️
А. Аль-Аммари
ГОЛ! 2:1!
А. Соуза
Пас отдал
М. Ишак
76'
Замена
Р. Муравски
️️️️
Ф. Ягелло
74'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Р. Карстенсен
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
О. Какабадзе
Пас отдал
B. Biedrzycki
Желтая карточка
А. Козубал
69'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
K. Lisman
65'
Замена
А. Соуза
️️️️
П. Валемарк
65'
60'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
P. Janasik
49'
Желтая карточка
P. Janasik
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
А. Голизаде
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Oskar Lachowicz
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
4-1-2-2-1
41
Мрозек
29
Карстенсен
18
Саламон
16
Милич
15
Гургуль
43
Козубал
24
Ягелло
56
8
Голизаде
10
Валемарк
9
Ишак
4-2-4
23
Раваш
39
Перкович
25
Какабадзе
25
Югаш
4
Хенрикссон
8
6
Аль-Аммари
20
Майгаард
9
Каллман
14
Хасич
77
29
Карстенсен
2
Перейра
2
Перейра
29
Карстенсен
24
Ягелло
22
Муравски
22
Муравски
24
Ягелло
8
Голизаде
10
Хотич
10
Хотич
8
Голизаде
10
Валемарк
77
Соуза
77
Соуза
10
Валемарк
56
18
Фиабема
18
Фиабема
56
25
Югаш
5
Гицэ
5
Гицэ
25
Югаш
6
Аль-Аммари
11
11
6
Аль-Аммари
77
22
22
77
17
Минчев
17
Минчев
Остались в запасе
Лех
Краковия
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Oskar Lachowicz
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Oskar Lachowicz
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Лех - Краковия
2
3
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
448
442
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
27800 из 41609 зрителей (66%)
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