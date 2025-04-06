Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Пяст
Ягеллония - Пяст: обзор матча 06 апреля 2025
Ягеллония
06.04.2025, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 27 тур
1 : 1
Завершен
Пяст
22'
Н. Войтушек
64'
T. Gale
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Пяст
Замена
M. Villar Miki
️️️️
Н. Войтушек
90'
+3
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Чурлинов
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
I. Drapinski
90'
Замена
T. Mokwa
️️️️
M. Szczepański
86'
Желтая карточка
M. Muñoz
Замена
Л. Флеч
️️️️
J. Kubicki
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
T. Gale
Пас отдал
М. Росолек
64'
Замена
G. Tomasiewicz
️️️️
M. Chrapek
Замена
О. Петушевски
️️️️
E. Semedo
54'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Л. Диаби-Фадига
54'
52'
Замена
T. Gale
️️️️
Э. Йирка
ГОЛ! 1:0!
Н. Войтушек
Пас отдал
Х. Имас
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
70
Edi Semedo
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
27
Justin Daniel
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
3-1-2-2-2
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
77
Эбосс
6
Романчук
15
Войтушек
14
21
Чурлинов
11
Имас
80
Диаби-Фадига
70
2-3-1-4
26
Плах
18
3
30
26
Костадинов
6
97
Йирка
5
16
7
Росолек
4
14
18
Флеч
18
Флеч
14
21
Чурлинов
99
Хансен
99
Хансен
21
Чурлинов
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
15
Войтушек
23
23
15
Войтушек
70
77
Петушевски
77
Петушевски
70
6
20
20
6
30
22
22
30
97
Йирка
11
11
97
Йирка
Остались в запасе
Ягеллония
Пяст
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
27
Justin Daniel
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
27
Justin Daniel
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Ягеллония - Пяст
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
12
Офсайды
2
5
Количество передач
503
395
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Chorten Arena, Bialystok
Новости команд
Все
Ягеллония
Пяст
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+