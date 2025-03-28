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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Видзев
Пяст - Видзев: обзор матча 28 марта 2025
Пяст
28.03.2025, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 26 тур
0 : 2
Завершен
Видзев
7'
F. Álvarez
22'
Ю. Шеху
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Видзев
Желтая карточка
А. Зедадка
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
F. Nunes
77'
Замена
С. Керк
️️️️
Л. Тупта
77'
Замена
F. Nunes
️️️️
J. Sypek
Замена
Т. Костадинов
️️️️
G. Tomasiewicz
71'
Замена
T. Gale
️️️️
M. Chrapek
66'
64'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
F. Álvarez
54'
Замена
H. Sobol
️️️️
B. Pawlowski
Замена
M. Szczepański
️️️️
М. Росолек
46'
Замена
T. Huk
️️️️
М. Нобрега
46'
22'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Шеху
Пас отдал
J. Sypek
7'
ГОЛ! 0:1!
F. Álvarez
Пас отдал
M. Hanousek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Юлиан Шеху
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
(К)
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
3-2-1-4
26
Плах
3
Нобрега
3
80
Зедадка
20
6
97
Йирка
16
4
7
Росолек
7
Феликс
3-1-4-1-1
12
Гикевич
4
2
2
Козловски
6
Шеху
10
25
19
2
Теркильдсен
29
Тупта
7
7
Росолек
30
30
7
Росолек
20
26
Костадинов
26
Костадинов
20
6
11
11
6
3
Нобрега
5
5
3
Нобрега
10
55
Чиж
55
Чиж
10
29
Тупта
37
Керк
37
Керк
29
Тупта
19
9
9
19
7
92
92
7
Остались в запасе
Пяст
Видзев
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
33
Jan Krzywański
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
78
Kamil Cybulski
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
78
Kamil Cybulski
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Пяст - Видзев
1
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
7
Офсайды
6
0
Количество передач
476
430
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Gryckiewicz, Patryk, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
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