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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Краковия
Погонь - Краковия: обзор матча 14 марта 2025
Погонь
14.03.2025, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 25 тур
5 : 2
Завершен
Краковия
45+2'
Ф. Ульвестад
45+7'
О. Какабадзе (АГ)
82'
Э. Кулурис (П)
84'
В. Гицэ (АГ)
90+6'
Ф. Ульвестад
5'
Б. Каллман (П)
11'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Краковия
ГОЛ! 5:2!
Ф. Ульвестад
90'
+6
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
89'
Замена
J. Lis
️️️️
К. Гросицки
88'
Замена
M. Bak
️️️️
Л. Кутрис
88'
Желтая карточка
W. Lisowski
87'
Замена
W. Lisowski
️️️️
O. Korczakowski
85'
85'
Замена
K. Smiglewski
️️️️
П. Соколовски
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
В. Гицэ
84'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Кулурис
82'
73'
Желтая карточка
А. Хасич
Замена
K. Smolinski
️️️️
K. Łukasiak
64'
63'
Красная карточка
М. ван Бурен
60'
Замена
А. Хасич
️️️️
М. Майгаард
46'
Замена
Д. Кристьян Олафссон
️️️️
М. Перкович
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
О. Какабадзе
45'
+7
45'
+2
Желтая карточка
М. Перкович
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ульвестад
Пас отдал
Д. Лончар
45'
+2
11'
ГОЛ! 0:2!
Б. Каллман
Пас отдал
А. Аль-Аммари
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Каллман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
29
Mateusz Bak
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
3-5-2
77
Кожокару
33
Кутрис
22
Лончар
28
Вальквист
11
Гросицки
6
Ульвестад
27
16
19
4
9
Кулурис
4-1-2-1-2
13
4
Хенрикссон
39
Перкович
25
Какабадзе
5
Гицэ
88
Соколовски
6
Аль-Аммари
8
10
ван Бурен
20
Майгаард
9
Каллман
27
25
25
27
11
Гросицки
17
17
11
Гросицки
33
Кутрис
29
29
33
Кутрис
19
61
61
19
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
39
Перкович
20
Олафссон
20
Олафссон
39
Перкович
17
Минчев
17
Минчев
88
Соколовски
21
21
88
Соколовски
20
Майгаард
14
Хасич
14
Хасич
20
Майгаард
Остались в запасе
Погонь
Краковия
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
23
Генрих Раваш
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Погонь - Краковия
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
7
11
Офсайды
1
2
Количество передач
552
290
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Frankowski, Bartosz, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
19227
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