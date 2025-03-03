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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Лехия
Ракув - Лехия: обзор матча 03 марта 2025
Ракув
03.03.2025, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 23 тур
3 : 1
Завершен
Лехия
2'
Й. Брюнес
15'
Й. Брюнес
71'
T. Wójtowicz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Лехия
90'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
М. Хлан
Замена
М. Амейо
️️️️
Иви
89'
Замена
П. Барат
️️️️
Б. Ледерман
83'
80'
Замена
А. Царенко
️️️️
T. Neugebauer
80'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
Б. Вьюнник
Замена
С. Плавсич
️️️️
A. Mosór
74'
Замена
A.
️️️️
P. Makuch
74'
71'
ГОЛ! 2:1!
T. Wójtowicz
Пас отдал
T. Bobcek
Желтая карточка
A. Mosór
68'
57'
Желтая карточка
T. Bobcek
54'
Желтая карточка
T. Wójtowicz
46'
Желтая карточка
К. Мена
46'
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
M. Kałahur
Замена
Э. Отиено
️️️️
Ж. Карлос
46'
Желтая карточка
P. Makuch
44'
ГОЛ! 2:0!
Й. Брюнес
Пас отдал
Иви
15'
ГОЛ! 1:0!
Й. Брюнес
2'
1'
Желтая карточка
М. Хлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
8
Бен Ледерман
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
17
Антон Царенко
АП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
3-3-2-2
1
Треловски
2
24
Арсенич
4
Сварнас
8
Ледерман
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
11
Иви
9
14
Брюнес
3-3-2-2
1
44
4
23
79
10
Капич
99
33
Хлан
30
Мена
27
Вьюнник
89
20
Карлос
26
Отиено
26
Отиено
20
Карлос
8
Ледерман
88
Барат
88
Барат
8
Ледерман
2
95
Плавсич
95
Плавсич
2
11
Иви
19
Амейо
19
Амейо
11
Иви
9
11
11
9
27
Вьюнник
6
6
27
Вьюнник
23
33
33
23
99
17
Царенко
17
Царенко
99
33
Хлан
79
79
33
Хлан
Остались в запасе
Ракув
Лехия
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Ракув - Лехия
2
4
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
12
Офсайды
2
2
Количество передач
354
396
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Посещаемость:
5500
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