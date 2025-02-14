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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Корона
Краковия - Корона: обзор матча 14 февраля 2025
Краковия
14.02.2025, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 21 тур
1 : 1
Завершен
Корона
90+1'
П. Соколовски
32'
В. Гицэ (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Корона
ГОЛ! 1:1!
П. Соколовски
90'
+1
88'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
Замена
K. Smiglewski
️️️️
B. Biedrzycki
79'
74'
Желтая карточка
W. Kamiński
70'
Замена
Y. Hofmeister
️️️️
M. Remacle
70'
Замена
W. Kamiński
️️️️
N.
61'
Замена
P. Nuno
️️️️
M. Fornalczyk
Замена
Д. Кристьян Олафссон
️️️️
Я. Югаш
60'
Желтая карточка
П. Соколовски
56'
48'
Желтая карточка
M. Fornalczyk
Замена
М. ван Бурен
️️️️
А. Хасич
46'
Замена
П. Соколовски
️️️️
А. Аль-Аммари
46'
Замена
️️️️
F. Bzdyl
46'
32'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Гицэ
Желтая карточка
А. Аль-Аммари
27'
18'
Желтая карточка
N.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
77
Patryk Janasik
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
4-3-3
13
25
Югаш
4
Хенрикссон
5
Гицэ
25
Какабадзе
6
Аль-Аммари
22
11
9
Каллман
14
Хасич
20
Майгаард
4-3-3
87
55
37
66
24
13
6
8
10
9
7
25
Югаш
20
Олафссон
20
Олафссон
25
Югаш
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
88
Соколовски
6
Аль-Аммари
14
Хасич
10
ван Бурен
10
ван Бурен
14
Хасич
22
21
21
22
7
27
27
7
8
18
18
8
10
27
27
10
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Краковия
Корона
23
Генрих Раваш
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Краковия - Корона
2
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
18
11
Офсайды
0
1
Количество передач
484
345
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Kos, Damian, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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