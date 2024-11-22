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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Шленск
Ягеллония - Шленск: обзор матча 22 ноября 2024
Ягеллония
22.11.2024, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 16 тур
2 : 2
Завершен
Шленск
39'
Л. Диаби-Фадига
70'
Х. Имас
33'
А. Ортис
88'
J. Jezierski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Шленск
Желтая карточка
О. Нгуямба
90'
+5
90'
+1
Замена
К. Куровски
️️️️
P. Samiec-Talar
88'
ГОЛ! 2:2!
J. Jezierski
Замена
Д. Стойинович
️️️️
Д. Чурлинов
86'
78'
Замена
J. Jezierski
️️️️
Т. Балуцэ
78'
Замена
Y. Matsenko
️️️️
S. Szota
74'
Желтая карточка
P. Pokorný
ГОЛ! 2:1!
Х. Имас
Пас отдал
Д. Чурлинов
70'
69'
Замена
С. Джаспер
️️️️
А. Ортис
Замена
М. Листковски
️️️️
J. Kubicki
66'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
Нене
66'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
К. Хансен
66'
Замена
C. Polak
️️️️
Ж. Моутинью
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диаби-Фадига
Пас отдал
Ж. Моутинью
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Ортис
Пас отдал
P. Samiec-Talar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
77
Peter Kováčik
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
21
Jakub Jezierski
ЦП
20
Aleksander Wolczek
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
99
A. Basse
ЦФ
2-3-3-2
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
77
14
18
Нене
21
Чурлинов
11
Имас
99
Хансен
80
Диаби-Фадига
26
Дигес
4-1-2-3
12
22
Жуковски
5
Петков
3
3
8
Балуцэ
7
16
Ортис
3
17
44
21
Чурлинов
3
Стойинович
3
Стойинович
21
Чурлинов
18
Нене
10
Нгуямба
10
Нгуямба
18
Нене
8
Моутинью
2
2
8
Моутинью
14
29
Листковски
29
Листковски
14
99
Хансен
23
23
99
Хансен
3
33
33
3
7
24
Куровски
24
Куровски
7
8
Балуцэ
21
21
8
Балуцэ
16
Ортис
19
Джаспер
19
Джаспер
16
Ортис
Остались в запасе
Ягеллония
Шленск
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
20
Aleksander Wolczek
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
99
A. Basse
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
20
Aleksander Wolczek
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
99
A. Basse
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Ягеллония - Шленск
1
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
12
Офсайды
1
5
Количество передач
457
388
Сейвы
8
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
Посещаемость:
14579
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