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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Ракув
Ягеллония - Ракув: обзор матча 10 ноября 2024
Ягеллония
10.11.2024, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ракув
68'
Х. Имас
90+11'
А. Пулулу (П)
5'
Иви (П)
87'
З. Арсенич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Ракув
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Пулулу
90'
+11
Желтая карточка
М. Сачек
90'
+9
90'
+9
Красная карточка
Г. Берггрен
90'
+7
Желтая карточка
С. Сварнас
Желтая карточка
Нене
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
З. Арсенич
Пас отдал
Ф. Тудор
Замена
M. Villar Miki
️️️️
Д. Чурлинов
84'
Замена
J. Haliti
️️️️
Д. Стойинович
84'
Замена
М. Листковски
️️️️
К. Хансен
78'
74'
Замена
T. Walczak
️️️️
Й. Брюнес
73'
Желтая карточка
П. Барат
73'
Замена
D. Drachal
️️️️
Ж. Карлос
ГОЛ! 1:1!
Х. Имас
68'
67'
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
67'
Замена
Э. Отиено
️️️️
Иви
Замена
Нене
️️️️
О. Нгуямба
64'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
J. Kubicki
64'
Желтая карточка
А. Пулулу
31'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Иви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
18
Нене
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
3-1-1-3-2
50
Абрамович
8
Моутинью
3
Стойинович
61
Сачек
10
Нгуямба
14
9
Пулулу
11
Имас
21
Чурлинов
26
Дигес
99
Хансен
3-1-2-3-1
1
Треловски
80
Родин
4
Сварнас
24
Арсенич
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
11
Иви
19
Амейо
20
Карлос
14
Брюнес
3
Стойинович
16
16
3
Стойинович
10
Нгуямба
18
Нене
18
Нене
10
Нгуямба
14
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
14
99
Хансен
29
Листковски
29
Листковски
99
Хансен
21
Чурлинов
23
23
21
Чурлинов
11
Иви
26
Отиено
26
Отиено
11
Иви
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
20
Карлос
8
8
20
Карлос
14
Брюнес
9
9
14
Брюнес
Остались в запасе
Ягеллония
Ракув
1
Макс Стриек
ВР
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Ягеллония - Ракув
3
1
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
20
Офсайды
1
0
Количество передач
624
345
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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